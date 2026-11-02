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В рф возвращаются лимиты на продажу бензина

Энергетика
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В рф возвращаются лимиты на продажу бензина
В рф возвращаются лимиты на продажу бензина
В Нижегородской области после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) ввели лимиты на продажу топлива.
Как пишет Dilo, об этом сообщили местные власти, передают российские СМИ.
В частности, местные АЗС теперь могут отпускать не более 40 литров бензина на машину, при этом наливать его в канистры запрещено. Относительно дизеля ограничений нет.
Также власти усилит контроль за работой системы, согласно которой возможность заправки в конкретный день зависит от первой цифры регистрационного номера автомобиля.
Кроме того, на пограничных АЗС ограничат продажу топлива машинам из других регионов. На заправках возобновят дежурство полиция и Росгвардия. Также будет временно запрещен вывоз топлива из местных хранилищ за пределы Нижегородской области. Исключение будут сделаны для Минобороны и служб экстренного реагирования.
В правительстве предостерегли жителей от попыток «создать личные запасы» бензина и призвали «заправляться по необходимости, не создавая ажиотаж», чтобы «не спровоцировать ухудшение ситуации».
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о «значительных повреждениях» промышленного предприятия в Кстовском районе в результате атаки ВСУ ночью и утром 1 ноября. После этого на АЗС Нижнего Новгорода, Кстова и Балахны выстроились очереди. Водители начали массово заправляться, опасаясь повторения летнего дефицита.
НОРСИ, способный перерабатывать 17 млн ​​тонн нефти в год, занимает четвертое место по мощности в россии и второе по производству бензина. После удара на предприятии начался сильный пожар. Украинские мониторинговые каналы писали, что горят установки АВТ-5 и АВТ-6.
По материалам:
Діло
россия
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