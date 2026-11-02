Американские представители рассматривают возможность возобновления транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. В США считают, что подобная договоренность может стать одним из инструментов достижения энергетического перемирия между Украиной и россией.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Wall Street Journal.

Такую идею, как пишет издание, предложили спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре.

Как США предлагает возобновить транзит российского газа

Согласно плану США газ должны продавать через посредника из США, чтобы обойти европейские санкции. Доходы от транзита американцы предлагают направлять на специальный счет третьей стороны, чтобы россия не могла использовать эти деньги на войну, а Украина будет получать долю.

Читайте также ЕС не будет возобновлять импорт российского газа даже после завершения войны — Еврокомиссия

В США считают, что это должно обеспечить энергетическое перемирие между Украиной и россией. Американские представители считают, что возобновление транзита «создаст мощный стимул для путина», чтобы согласиться на перемирие.

Чиновники США уже предложили такой план Европе как способ снизить цены на газ накануне зимы.

Как в Европе реагируют на предложение США

Европейские чиновники в комментарии изданию не согласны с такой идеей. Норвежский чиновник заявил, что это идет против всего, во что верит ЕС. Высокопоставленное должностное лицо из другой европейской страны сравнило это с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда главе нацистской Германии Адольфу Гитлеру «сдали» Чехословакию.

Как отмечается, этот план был отложен после того, как Украина под давлением президента США Трампа почти на две недели прекратила удары по НПЗ в россии. Впрочем, уже 30 октября удары возобновились.

Читайте также Словакия проведет переговоры с россией о поставках газа и нефти

Кроме того, США рассматривают возобновление поставок через «Северный поток» — газопроводы из россии в Германию — в рамках «широкого мирного и безопасного соглашения» не только для Украины, но и для того, чтобы «урегулировать напряжение россии с европейскими союзниками».

Как пишет WSJ, сейчас только 11% европейского газа поступает из россии — накануне полномасштабного вторжения было 45%. По действующим правилам ЕС до конца 2027 года европейские страны должны остановить покупку российского газа.