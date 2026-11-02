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США и Иран обвалили цены на нефть

Энергетика
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США и Иран обвалили цены на нефть
США и Иран обвалили цены на нефть
Цены на нефть в понедельник, 2 ноября, снизились более чем на 3% после того, как иранские и катарские чиновники ‌провели третий день переговоров по достижению соглашения о прекращении американо-израильской войны против Ирана.
Об этом сообщает Reuters.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,43 доллара, или 3%, до 110 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 100,62 доллара за баррель, что на 3,50 доллара, или 3,4% меньше.
До этого нефть марки Brent завершила октябрь на самом высоком уровне за последние шесть месяцев на фоне опасений, что конфликт между США и Ираном может снова обостриться после прошедших во вторник промежуточных выборов в США 3 ноября.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил 1 ноября, что целью «продолжающихся и прогрессирующих» переговоров является продолжение консультаций с катарскими посредниками, добавив, что Тегеран готов «как к обороне, так и к дипломатии».
Переговоры проходят на фоне атак на нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив, что приводит к росту мировых цен на энергоносители и транспортные расходы. В октябре Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти по сравнению с сентябрем, несмотря на атаки йеменских хуситов, поддерживающих Иран, на ее энергетическую инфраструктуру.
Рынки уже учли в ценах риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке до конца года. Верхний предел роста цен на рынке будет составлять 120 долларов за баррель, указывают аналитики.
По материалам:
УНІАН
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