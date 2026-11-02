США и Иран обвалили цены на нефть

Цены на нефть в понедельник, 2 ноября, снизились более чем на 3% после того, как иранские и катарские чиновники ‌провели третий день переговоров по достижению соглашения о прекращении американо-израильской войны против Ирана.

Об этом сообщает Reuters

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,43 доллара, или 3%, до 110 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 100,62 доллара за баррель, что на 3,50 доллара, или 3,4% меньше.

До этого нефть марки Brent завершила октябрь на самом высоком уровне за последние шесть месяцев на фоне опасений, что конфликт между США и Ираном может снова обостриться после прошедших во вторник промежуточных выборов в США 3 ноября.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил 1 ноября, что целью «продолжающихся и прогрессирующих» переговоров является продолжение консультаций с катарскими посредниками, добавив, что Тегеран готов «как к обороне, так и к дипломатии».

Переговоры проходят на фоне атак на нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив, что приводит к росту мировых цен на энергоносители и транспортные расходы. В октябре Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти по сравнению с сентябрем, несмотря на атаки йеменских хуситов, поддерживающих Иран, на ее энергетическую инфраструктуру.