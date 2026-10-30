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Молдова купила у Украины 2 млн кубометров газа и планирует увеличить импорт

Энергетика
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Молдова приобрела в Украине 2 млн кубометров природного газа по цене ниже той, которую страна платила раньше. Теперь молдавские власти планируют увеличить объемы закупок, чтобы сократить расходы на поставку топлива до вступления в силу новых ограничений на его экспорт из Украины.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NewsMaker.
Премьер-министр Молдовы Василий Тофан заявил, что власти «успешно испытали механизм закупки и теперь хотят покупать большие объемы газа, чтобы снизить расходы».
По словам премьера, компания Energocom в короткие сроки подключилась к украинской газовой бирже. Это позволило закупать газ прямо на местном рынке.
«Объемы небольшие — 2 млн кубометров, но мы хотели проверить механизм: можем ли мы закупать газ в Украине дешевле и разорвать у нас уже существующие контракты. Механизм сработал. Компания Energocom заработала на этом», — заявил Василий Тофан.

Молдова хочет увеличить закупки газа до введения ограничений

Частные компании в Украину могут экспортировать природный газ до 30 ноября. После этого ограничения снова вступят в силу и будут действовать до марта. Поэтому власти Молдовы стремятся ускорить переговоры и закупить дополнительные объемы газа по более выгодным ценам.
Власти рассчитывают, что дополнительные закупки в Украине помогут снизить расходы на поставку газа и в перспективе позволят снизить тарифы для потребителей.

Украина частично возобновила экспорт газа в 2026 году

В октябре 2026 года Украина частично возобновила экспорт газа, запрещенный после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Частные производители могут экспортировать до 15% объема газа, поставленного ими в газотранспортную систему за предыдущий месяц.
Компании продают газ на аукционах и могут организовать поставки, в частности на границе с Молдовой.
По материалам:
Європейська правда
МолдоваГаз
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