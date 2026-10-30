Сменить поставщика электроэнергии можно будет за сутки

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. Документ предусматривает упрощение процедуры смены электропоставщика: при определенных условиях перейти в другую компанию можно будет за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

«Новые правила дадут потребителям больше свободы выбора, а поставщикам стимул конкурировать за клиентов ценой и качеством услуг», — сказано в сообщении.

Как будут менять поставщика электроэнергии

Главное нововведение — возможность сменить поставщика за сутки при наличии соответствующих технических условий.

Проект предусматривает три процедуры перехода:

общую — до 21 календарного дня;

сокращенную — до 3 календарных дней при определенных условиях;

однодневную — при наличии автоматизированного коммерческого учета и выполнения установленных требований.

Группы бытовых потребителей также могут совместно менять поставщика и договариваться о более выгодных условиях.

Долг или спор с предыдущим поставщиком сам по себе не станет помехой для перехода. В то же время обязательства по предварительному договору останутся в силе.

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Смена поставщика будет бесплатной, кроме предусмотренных законом случаев досрочного расторжения отдельных договоров. Менять электросеть при этом не нужно.