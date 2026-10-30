Сменить поставщика электроэнергии можно будет за сутки

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. Документ предусматривает упрощение процедуры смены электропоставщика: при определенных условиях перейти в другую компанию можно будет за сутки.
Смена поставщика будет бесплатной, кроме предусмотренных законом случаев досрочного расторжения отдельных договоров. Менять электросеть при этом не нужно.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что НКРЭКУ одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Нововведения предполагают внедрение европейских механизмов управления спросом, которые позволят потребителям получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии. Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже. За изменение графика или объема потребления в соответствии с условиями договора с агрегатором они смогут получать вознаграждение.