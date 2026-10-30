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Сменить поставщика электроэнергии можно будет за сутки

Энергетика
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Проект предусматривает три процедуры перехода
Проект предусматривает три процедуры перехода
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. Документ предусматривает упрощение процедуры смены электропоставщика: при определенных условиях перейти в другую компанию можно будет за сутки.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
«Новые правила дадут потребителям больше свободы выбора, а поставщикам стимул конкурировать за клиентов ценой и качеством услуг», — сказано в сообщении.

Как будут менять поставщика электроэнергии

Главное нововведение — возможность сменить поставщика за сутки при наличии соответствующих технических условий.
Проект предусматривает три процедуры перехода:
  • общую — до 21 календарного дня;
  • сокращенную — до 3 календарных дней при определенных условиях;
  • однодневную — при наличии автоматизированного коммерческого учета и выполнения установленных требований.
Группы бытовых потребителей также могут совместно менять поставщика и договариваться о более выгодных условиях.
Долг или спор с предыдущим поставщиком сам по себе не станет помехой для перехода. В то же время обязательства по предварительному договору останутся в силе.
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Смена поставщика будет бесплатной, кроме предусмотренных законом случаев досрочного расторжения отдельных договоров. Менять электросеть при этом не нужно.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что НКРЭКУ одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Нововведения предполагают внедрение европейских механизмов управления спросом, которые позволят потребителям получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии. Потребители смогут переносить использование электроэнергии с часов пиковой нагрузки на периоды, когда спрос ниже. За изменение графика или объема потребления в соответствии с условиями договора с агрегатором они смогут получать вознаграждение.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
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