Турция построит пять плавучих электростанций мощностью до 600 МВт каждая

Сингапурская компания Seatrium переоборудует пять плавучих электростанций нового поколения Whale Class для турецкого оператора Karpowership. Как сообщают компании, суда смогут выдавать в сеть до 600 МВт каждое, а по прибытии к берегу их планируют подключать к электросетям примерно за 30 дней.

Когда начнут переоборудование плавучих электростанций

Инженерные работы уже начались. Первый корпус должен прибыть на верфь Seatrium Tuas Boulevard Yard в декабре 2027 года. Там специалисты установят энергетическое оборудование, завершат монтаж механических систем и проведут испытания перед вводом в эксплуатацию.

Плавающие электростанции позволяют быстрее увеличить производство электроэнергии, чем при строительстве обычной станции на суше. Их можно доставить в нужный регион по морю и подключить к береговой инфраструктуре. Это особенно полезно там, где электричества не хватает, а строительство больших объектов требует много времени.

Karpowership использует модульную схему подключения. Суда рассчитаны на работу с береговыми подстанциями, поэтому по прибытии и необходимых проверок могут начать подавать энергию в сеть в течение месяца.

Мощность каждого судна будет составлять до 600 МВт

Whale Class станет самой большой разработкой компании в этом классе. Каждое судно сможет выдавать до 600 мегаватт мощности — этого достаточно для электроснабжения сотен тысяч домов, хотя фактическое число зависит от потребления энергии.

Энергетические установки новых судов рассчитаны на несколько видов топлива. Они смогут работать на традиционном судовом топливе, природном газе и смесях с водородом. Для перехода между этими вариантами не нужно перестраивать корпус.

На борту также разместят подстанции, которые повысят напряжение электричества до уровня, подходящего для передачи на берег. Такая система позволит направлять энергию к национальной сети.

При этом возможность использовать водородные смеси сама по себе не означает, что суда будут работать без выбросов. Экологические показатели будут зависеть от выбранного топлива и режима эксплуатации.

Seatrium и Karpowership сотрудничают с 2018 года

Seatrium и Karpowership сотрудничают с 2018 года. За это время верфь построила для турецкого оператора семь плавучих установок для хранения и регазификации сжиженного газа. Еще два подобных судна уже входят в портфель заказов.

Нынешний контракт развивает соглашение, о котором компании объявили в августе 2025 года. Тогда они подписали письмо о намерениях, которое предусматривало переоборудование трех газовых установок и интеграцию в шесть новых плавучих электростанций. В настоящее время пять судов Whale Class перешли на этап практической реализации.