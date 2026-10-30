0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция построит пять плавучих электростанций мощностью до 600 МВт каждая

Энергетика
27
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Сингапурская компания Seatrium переоборудует пять плавучих электростанций нового поколения Whale Class для турецкого оператора Karpowership. Как сообщают компании, суда смогут выдавать в сеть до 600 МВт каждое, а по прибытии к берегу их планируют подключать к электросетям примерно за 30 дней.

Когда начнут переоборудование плавучих электростанций

Инженерные работы уже начались. Первый корпус должен прибыть на верфь Seatrium Tuas Boulevard Yard в декабре 2027 года. Там специалисты установят энергетическое оборудование, завершат монтаж механических систем и проведут испытания перед вводом в эксплуатацию.
Плавающие электростанции позволяют быстрее увеличить производство электроэнергии, чем при строительстве обычной станции на суше. Их можно доставить в нужный регион по морю и подключить к береговой инфраструктуре. Это особенно полезно там, где электричества не хватает, а строительство больших объектов требует много времени.
Karpowership использует модульную схему подключения. Суда рассчитаны на работу с береговыми подстанциями, поэтому по прибытии и необходимых проверок могут начать подавать энергию в сеть в течение месяца.
Место для вашей рекламы

Мощность каждого судна будет составлять до 600 МВт

Whale Class станет самой большой разработкой компании в этом классе. Каждое судно сможет выдавать до 600 мегаватт мощности — этого достаточно для электроснабжения сотен тысяч домов, хотя фактическое число зависит от потребления энергии.
Энергетические установки новых судов рассчитаны на несколько видов топлива. Они смогут работать на традиционном судовом топливе, природном газе и смесях с водородом. Для перехода между этими вариантами не нужно перестраивать корпус.
На борту также разместят подстанции, которые повысят напряжение электричества до уровня, подходящего для передачи на берег. Такая система позволит направлять энергию к национальной сети.
При этом возможность использовать водородные смеси сама по себе не означает, что суда будут работать без выбросов. Экологические показатели будут зависеть от выбранного топлива и режима эксплуатации.

Seatrium и Karpowership сотрудничают с 2018 года

Seatrium и Karpowership сотрудничают с 2018 года. За это время верфь построила для турецкого оператора семь плавучих установок для хранения и регазификации сжиженного газа. Еще два подобных судна уже входят в портфель заказов.
Нынешний контракт развивает соглашение, о котором компании объявили в августе 2025 года. Тогда они подписали письмо о намерениях, которое предусматривало переоборудование трех газовых установок и интеграцию в шесть новых плавучих электростанций. В настоящее время пять судов Whale Class перешли на этап практической реализации.
Исполнительный вице-президент Seatrium по ремонту и модернизации Элвин Ган отметил, что компания впервые займется переоборудованием судов этой серии. По его словам, проект потребует сложной интеграции оборудования для обеспечения поставок электроэнергии в разных странах.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
ЭлектроэнергияАльтернативная энергетикаТурция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems