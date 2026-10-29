Как подготовиться заранее к возможным отключениям света — советы
На что следует обратить внимание
- Зарядите павербанки и фонарики.
- Сделайте запас воды, пищи и необходимых лекарств.
- Продумайте, как можно приготовить еду и оставаться на связи во время длительного отключения.
- Договоритесь с близкими, как будете действовать, если не будет мобильной связи и интернета.
- Позаботьтесь о доме: устраните щели в окнах и дверях и предусмотрите безопасный способ согреться.
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