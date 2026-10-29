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Как подготовиться заранее к возможным отключениям света — советы

Энергетика
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Как подготовиться заранее к возможным отключениям света — советы
Как подготовиться заранее к возможным отключениям света — советы
Украине необходима поддержка ЕС для развития децентрализованной генерации. Это поможет обеспечивать автономное энергоснабжение жилых домов.
Но подготовиться к возможным отключениям света стоит заранее самим украинцам, советует Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

На что следует обратить внимание

  • Зарядите павербанки и фонарики.
  • Сделайте запас воды, пищи и необходимых лекарств.
  • Продумайте, как можно приготовить еду и оставаться на связи во время длительного отключения.
  • Договоритесь с близкими, как будете действовать, если не будет мобильной связи и интернета.
  • Позаботьтесь о доме: устраните щели в окнах и дверях и предусмотрите безопасный способ согреться.
Как подготовиться заранее к возможным отключениям света — советы
Как подготовиться заранее к возможным отключениям света — советы
Также там советуют подготовить воду — не менее 3 л. воды в сутки на человека, термос предварительно наполните кипятком. Также подготовьте консервы на несколько дней.
В прошлую зиму украинцы переживали длительные отключения света, отопления и воды. В этом году снова возникает вопрос, как подготовиться к возможным блекаутам и где переждать сложный отопительный сезон с меньшими рисками.
Среди вариантов — переезд в село, за границу или в другой украинский город. Однако у каждого из них есть свои нюансы. Об этом говорится в видео Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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