Украине необходима поддержка ЕС для развития децентрализованной генерации. Это поможет обеспечивать автономное энергоснабжение жилых домов.

Но подготовиться к возможным отключениям света стоит заранее самим украинцам, советует Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

На что следует обратить внимание

Зарядите павербанки и фонарики.

Сделайте запас воды, пищи и необходимых лекарств.

Продумайте, как можно приготовить еду и оставаться на связи во время длительного отключения.

Договоритесь с близкими, как будете действовать, если не будет мобильной связи и интернета.

Позаботьтесь о доме: устраните щели в окнах и дверях и предусмотрите безопасный способ согреться.

Также там советуют подготовить воду — не менее 3 л. воды в сутки на человека, термос предварительно наполните кипятком. Также подготовьте консервы на несколько дней.

В прошлую зиму украинцы переживали длительные отключения света, отопления и воды. В этом году снова возникает вопрос, как подготовиться к возможным блекаутам и где переждать сложный отопительный сезон с меньшими рисками.