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Украине необходима поддержка ЕС для развития децентрализованной генерации — детали

Энергетика
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Украине необходима поддержка ЕС для развития децентрализованной генерации — детали
Украине необходима поддержка ЕС для развития децентрализованной генерации — детали
Украине необходима поддержка Европейского Союза для развития децентрализованной генерации, которая поможет обеспечивать автономное энергоснабжение жилых домов и поддерживать работу бизнеса в условиях российских атак.
Об этом заявил представитель Украины при Европейском Союзе Тарас Качка во время специального мероприятия Киевского форума безопасности «Поддержать Украину — защитить Европу», которое состоялось 28 октября в Брюсселе, передает корреспондент Укринформа.
«На местном уровне нам нужна поддержка ЕС в развитии децентрализованного поколения. Опыт Харькова и других городов сейчас распространяется на малые и крупные города, включая Киев. Нам нужна такая энергосистема, при которой каждый отдельный дом, многоквартирный дом мог бы быть автономным с точки зрения энергоснабжения, если сеть не работает. Это также может помочь малому бизнесу выжить, а экономике — продолжать работать», — пояснил Качка.
Одним из наиболее эффективных механизмов помощи он назвал Фонд поддержки энергетики Украины, действующий в рамках Энергетического сообщества и обеспечивающий аккумулирование финансовой поддержки и закупку необходимого оборудования.
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«Итак, в этом фонде было аккумулировано более 2 млрд евро, и он является одним из самых эффективных. Но каждую зиму мы получаем новые уроки относительно того, что нам нужно покупать. И так происходит постоянно, потому что Россия повреждает все большее количество элементов электросетей, выходя за пределы того, что нам удалось защитить. Мы также изобретаем новые способы защиты — с помощью бетона, скрывая что-то под землей. Все это стоит денег», — сказал представитель Украины при ЕС.
В то же время, по его словам, новые технологии генерации, в том числе возобновляемой энергетики, помогают поддерживать баланс энергосистемы. Речь идет о небольших ветровых и солнечных электростанциях, аккумуляторах и системах накопления энергии. Украина также привлекает инвестиции в эти направления.
«Но в более широком смысле должна быть способность защитить энергосистему. Именно поэтому противобаллистические, противоракетные и антидроновые системы чрезвычайно важны, альтернатив нет», — подчеркнул Качка.
По его словам, несмотря на сложные обстоятельства, украинская энергетика остается привлекательной для государственных и частных инвестиций. В качестве примеров дипломат привел проекты поставки оборудования украинским компаниям при поддержке правительства Дании, интерес к энергетическим проектам в рамках Ukraine Investment Framework и усилению участия американской Международной финансовой корпорации развития (DFC).
Говоря о неотложных потребностях, он отметил необходимость увеличивать поставки топлива для работы небольших генераторов в жилом секторе и оперативно снабжать Украину оборудованием.
По материалам:
Укрінформ
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