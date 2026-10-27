Эксперт дал прогноз цен на горючее

В Украине спало напряжение на оптовом рынке дизельного горючего.

Цены на автогаз могут вырасти до 60 гривен за литр из-за дефицита и проблем с логистикой. Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы «A-95» Сергей Куюн.

Ажиотаж исчез

По словам эксперта, длившаяся последние две недели ажиотажное напряжение вокруг дизельного горючего спало. Этому способствовало решение правительства на прошлой неделе сделать таможенное оформление горючего приоритетным.

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«Появились новости о том, что ажиотаж на оптовом рынке исчез… Мы почувствовали, что напряжение спало. Ажиотажного спроса больше не было, а оптовые цены даже снизились. Поэтому, думаю, сейчас будет происходить стабилизация цен на АЗС и дальнейшего удорожания дизельного горючего не будет», — отметил Куюн.

В то же время, он добавил, что рынок в дальнейшем будет следить за динамикой мировых цен, поскольку ситуация в мире остается напряженной.

Что касается сжиженного газа, прогноз эксперта остается неутешительным — стоимость на стелах АЗС может вырасти ориентировочно до 60 гривен за литр.

Ключевые причины роста цен на газ

Дефицит в Европе: в странах ЕС, откуда Украина импортирует ресурс, наблюдается нехватка газа.

Высокая закупочная цена: стоимость ресурса на европейском рынке остается высокой.

Проблемы с логистикой: из-за обмеления Дуная Украина потеряла возможность в полной мере использовать этот важный канал поставок, что привело к дефициту на внутреннем рынке.

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Прогнозы

Куюн заявил, что не верит в сценарии, при которых дизельное топливо обойдется в 150 гривен за литр или больше, поскольку в мире наблюдается постепенное уменьшение потребления горючего.

Также он подчеркнул, что у Украины нет действенных механизмов для государственного сдерживания цен в случае скачка мировых цен на нефть (в том числе дотаций или снижения налогов).