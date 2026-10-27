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Кабмин ввел приоритет для импорта горючего

Энергетика
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Решение правительства предусматривает ускорение оформления топливных грузов
Решение правительства предусматривает ускорение оформления топливных грузов
Кабинет Министров ввел приоритетный пропуск горючего через границу автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Новые правила должны ускорить оформление топливных грузов, их перевозку по железной дороге и обслуживание судов в портах.
Соответствующие нормы содержит постановление правительства № 1300 от 20 октября 2026 года.
Эксперимент координируется Минагрополитики вместе с Министерством энергетики, Министерством по восстановлению, инфраструктуры и транспорта, Гостаможслужбой и Госпогранслужбой. В течение двух месяцев после завершения проекта ведомства должны представить отчет Кабмину и предложения по фиксации этих норм в законодательстве.

Какие правила будут действовать

Данное решение правительства предусматривает ускорение оформления топливных грузов, их перевозки по железной дороге и обслуживания судов в портах. В частности, на автомобильных пунктах пропуска грузовики, перевозящие топливо, получат право на первоочередное прохождение пограничного контроля. Это касается как машин, ввозящих топливо в Украину, так и пустых автоцистерн, направляющихся за границу для загрузки.
На железной дороге приоритет получат поезда с импортным топливом, а также следующие за ним. Преимущество будет предоставляться прежде всего маршрутным перевозкам. Это будет касаться согласования планов и обеспечения подвижным составом.
Преференции предусмотрены также и для водного транспорта. Суда с импортным горючим будут иметь приоритет при планировании прохождения по Сулинскому каналу и швартовки к причалам морских и речных портов.

На кого распространяются новые правила

Новые правила распространяются на всех импортеров и перевозчиков горючего. Они не подразумевают изменения железнодорожных тарифов или портовых сборов.
Приоритет также не распространяется на случаи, когда действуют ограничения по соображениям безопасности или необходимо обеспечить военные перевозки.
По материалам:
Українські Новини
ГорючееИмпорт
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