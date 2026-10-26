В Киеве введут в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой геренерации — детали

В столице планируется ввести в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации за счет обустройства новых резервных котельных.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

«Осмотрел строительство защиты объектов критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве. Вместе с представителями городских властей, заказчика и подрядчиками проверили фактическое состояние работ. В целом в столице планируется введение более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации» — написал он.

Часть этой работы — устройство резервных котельных, состояние строительства которых проверили. Предстоит еще значительный объем строительных работ, подключение к сетям, монтаж и наладка оборудования.

Сроки

По текущей оценке, завершение работ потребует ориентировочно двух месяцев, на отдельных объектах установка оборудования предусмотрена до конца декабря.

Эти мощности будут усиливать теплоснабжение столицы уже во время отопительного сезона.