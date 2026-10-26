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В Киеве введут в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой геренерации — детали

Энергетика
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В Киеве введут в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой геренерации — детали
В Киеве введут в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой геренерации — детали
В столице планируется ввести в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации за счет обустройства новых резервных котельных.
Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
«Осмотрел строительство защиты объектов критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве. Вместе с представителями городских властей, заказчика и подрядчиками проверили фактическое состояние работ. В целом в столице планируется введение более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации» — написал он.
В Киеве введут в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой геренерации — детали
Часть этой работы — устройство резервных котельных, состояние строительства которых проверили. Предстоит еще значительный объем строительных работ, подключение к сетям, монтаж и наладка оборудования.

Сроки

По текущей оценке, завершение работ потребует ориентировочно двух месяцев, на отдельных объектах установка оборудования предусмотрена до конца декабря.
Эти мощности будут усиливать теплоснабжение столицы уже во время отопительного сезона.
В Киеве введут в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой геренерации — детали
Ранее писали, что отопительный сезон в Киеве начнут в зависимости от погоды, а не в определенную календарную дату. Основные технические работы в столице уже завершили, однако нынешняя температура позволяет экономить энергоносители и использовать дополнительное время для подготовки. В то же время больницы и учебные заведения могут получить тепло раньше. Об этом сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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