Украина планирует ввести акциз на электроэнергию

Ставку будут устанавливать в евро за мегаватт-час: 2,8 евро за МВт·час.

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий приближение правил налогообложения электроэнергии к стандартам Европейского Союза. Документ меняет порядок начисления НДС и акцизного налога, а также способствует объединению украинского и европейского рынков электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Первое возможное окно для такого объединения определено на I квартал 2029 года.

Документ разработан для выполнения шага 10.6 Плана Украины и Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС) в части переговорного раздела 16 «Налогообложение».

Он учитывает Директивы Совета 2006/112/ЕС (общая система НДС), 2020/262 (общий режим акцизного налога) и 2003/96/ЕС (налогообложение энергетических продуктов и электроэнергии).

Что изменится в налогообложении НДС

Законопроект предусматривает следующие изменения:

местом поставки электроэнергии будет считаться место ее потребления. Законопроект определяет порядок начисления и уплаты НДС в зависимости от того, поставляют ли электроэнергию с территории Украины, или на ее территорию;

применен принцип обратного начисления НДС по операциям поставки электроэнергии налогооблагаемым дилерам;

появляются понятия «налогооблагаемое лицо» и «налогооблагаемый дилер», а также реестр налогооблагаемых дилеров;

импорт электроэнергии в Украину освобождается от НДС.

Кроме того, на период с 1 января 2029 года до вступления Украины в ЕС предусмотрены дополнительные правила. В частности, на территории государств-членов Сообщества для целей налогообложения будут включаться территории государств, на которые распространяется Договор об учреждении Энергетического Сообщества.

Также куплю-продажу электроэнергии по процедуре отрицательной цены будут приравнивать к поставке электроэнергии для целей НДС.

Какова будет ставка акцизного налога

Ставку будут устанавливать в евро за мегаватт-час: 2,8 евро за МВт·час.

Документом также определены понятия «реализация электрической энергии» и «конечное потребление электрической энергии», налогоплательщиков, объект налогообложения, не облагаемые налогом операции, а также порядок исчисления и сроки уплаты.

Когда заработают изменения

Нормы законопроекта после принятия парламентом будут введены в действие с 1 января 2029 года.

Положения о распространении Договора об учреждении Энергетического Сообщества на территории государств-членов и отнесении купли-продажи к поставкам по процедуре отрицательной цены будут действовать до даты вступления Украины в ЕС.

Законопроект безотлагательный для выполнения международных обязательств Украины. Его принятие — ключевое условие получения макрофинансовой помощи от ЕС и один из шагов приближения налогового законодательства Украины к праву Европейского Союза.