Украина планирует ввести акциз на электроэнергию
Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий приближение правил налогообложения электроэнергии к стандартам Европейского Союза. Документ меняет порядок начисления НДС и акцизного налога, а также способствует объединению украинского и европейского рынков электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Первое возможное окно для такого объединения определено на I квартал 2029 года.
Документ разработан для выполнения шага 10.6 Плана Украины и Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС) в части переговорного раздела 16 «Налогообложение».
Он учитывает Директивы Совета 2006/112/ЕС (общая система НДС), 2020/262 (общий режим акцизного налога) и 2003/96/ЕС (налогообложение энергетических продуктов и электроэнергии).
Что изменится в налогообложении НДС
Законопроект предусматривает следующие изменения:
- местом поставки электроэнергии будет считаться место ее потребления. Законопроект определяет порядок начисления и уплаты НДС в зависимости от того, поставляют ли электроэнергию с территории Украины, или на ее территорию;
- применен принцип обратного начисления НДС по операциям поставки электроэнергии налогооблагаемым дилерам;
- появляются понятия «налогооблагаемое лицо» и «налогооблагаемый дилер», а также реестр налогооблагаемых дилеров;
- импорт электроэнергии в Украину освобождается от НДС.
Кроме того, на период с 1 января 2029 года до вступления Украины в ЕС предусмотрены дополнительные правила. В частности, на территории государств-членов Сообщества для целей налогообложения будут включаться территории государств, на которые распространяется Договор об учреждении Энергетического Сообщества.
Также куплю-продажу электроэнергии по процедуре отрицательной цены будут приравнивать к поставке электроэнергии для целей НДС.
Какова будет ставка акцизного налога
Ставку будут устанавливать в евро за мегаватт-час: 2,8 евро за МВт·час.
Документом также определены понятия «реализация электрической энергии» и «конечное потребление электрической энергии», налогоплательщиков, объект налогообложения, не облагаемые налогом операции, а также порядок исчисления и сроки уплаты.
Когда заработают изменения
Нормы законопроекта после принятия парламентом будут введены в действие с 1 января 2029 года.
Положения о распространении Договора об учреждении Энергетического Сообщества на территории государств-членов и отнесении купли-продажи к поставкам по процедуре отрицательной цены будут действовать до даты вступления Украины в ЕС.
Законопроект безотлагательный для выполнения международных обязательств Украины. Его принятие — ключевое условие получения макрофинансовой помощи от ЕС и один из шагов приближения налогового законодательства Украины к праву Европейского Союза.
Вскоре проект закона будет представлен на рассмотрение парламента.
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