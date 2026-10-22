«Нафтогаз» подготовил 24 сценария прохождения зимы

Группа «Нафтогаз» разработала 24 сценария прохождения осенне-зимнего периода 2026/2027 годов. При планировании учли интенсивность российских атак на газовую инфраструктуру, температурные условия и объемы собственной добычи газа.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко по итогам онлайн-брифинга с послами Украины с участием министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Какой поддержки требует газовая инфраструктура
По словам Федоренко, во время брифинга он наметил ключевые потребности нефтегазовой инфраструктуры в условиях отопительного сезона.
«Мы просчитали 24 сценария прохождения зимы с учетом интенсивности российских атак, температурных условий и объемов собственной добычи газа. Под все сценарии есть решения и определен алгоритм действий», — отметил Федоренко.
Среди приоритетных направлений сотрудничества с международными партнерами он назвал:
восстановление поврежденной инфраструктуры;
усиление защиты энергетических объектов;
поставка критического оборудования и специальной техники;
привлечение финансовых инструментов для заблаговременного заключения контрактов на дополнительные объемы газа.
«Имеем успешный пример такого сотрудничества с Норвегией, которая уже предоставила Нафтогазу существенную грантовую помощь для закупки дополнительного газа. Продолжаем совместную работу с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы по защите и восстановлению инфраструктуры», — добавил он.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Украина начинает отопительный сезон с самыми большими за последние шесть лет запасами газа. Государственная компания «Нафтогаз» накопила в подземных хранилищах 16 млрд куб. м топлива, несмотря на усиление российских ударов по его объектам. В то же время предстоящая зима может стать самой сложной за почти пять лет полномасштабной войны.