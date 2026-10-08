Несмотря на мировой топливный кризис, в Украину стабильно поставляется горючее, дефицита не будет, крупнейшие операторы АЗК сдерживают цены и строят инженерную защиту на заправках, чтобы защитить людей от вражеских обстрелов.

Об этом рассказал в интервью «Экономической правде» Ярослав Старовойтенко, президент Нефтегазовой ассоциации Украины, которая объединяет крупнейшие сети АЗК.

По его словам, украинский топливный рынок смог адаптироваться к работе в условиях войны. После начала полномасштабного вторжения и уничтожения нефтебаз компании перестроили логистику и диверсифицировали источники поставок.

Читайте также Цены на топливо в Украине могут возрасти до 120 грн за литр — прогноз эксперта

«Мы более гибкие, ведь мы пятый год живем в условиях войны, а Европа только слышит о ней. Когда с 2022 года нам начали выбивать нефтебазы, украинские компании стали искать возможности работать дальше. В частности, оптимизируют логистику, диверсифицируют источники поставок. К нам едет горючее не только из Европы, но и из Америки, с Востока и Средиземноморья», — отметил Старовойтенко.

Поэтому в Украине есть достаточный запас нефтепродуктов, ритмичность поставок, налажена коммуникация с «Укрзализныцей», правительством. Все контракты обеспечены полностью — и для конечного потребителя, и для промышленности, и в первую очередь для военных.

Почему дорожает топливо в Украине

Причиной резкого роста цен на горючее в мире Старовойтенко назвал конфликт между США и Ираном. По его словам, это оказывает непосредственное влияние на украинский рынок, поскольку страна закупает нефтепродукты по мировым котировкам.

«После того, как в 2022 году враг уничтожил все наши НПЗ, Украина покупает горючее за рубежом по мировым ценам. И когда в феврале этого года началась война между США и Ираном, мировой рынок испытал мощный энергетический шок, котировки на бензин и дизель стремительно пошли вверх. а не наши удары по российским НПЗ», — рассказал президент НАУ.

Читайте также Трамп призвал Зеленского прекратить удары по запасам дизтоплива в россии

Также он рассказал, что украинские операторы АЗК сфокусированы на инженерной защите заправок от российских обстрелов.