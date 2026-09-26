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Цены на топливо в Украине могут возрасти до 120 грн за литр — прогноз эксперта

Энергетика
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Женщина заправляет авто
Женщина заправляет авто, Фото: magnific
Нынешние ценники на украинских автозаправочных станциях самые низкие из тех, которые водители будут видеть в ближайшие полгода. Из-за геополитической напряженности, исчерпанности мировых резервов и роста налоговой нагрузки цены на нефтепродукты неизбежно пойдут вверх.
Об этом рассказал эксперт топливного рынка, основатель компании «Prime Group» Дмитрий Лёушкин в эфире «Ранок.Live».

Что давит на рынок

По словам эксперта, предпосылок для удешевления или хотя бы стабилизации цен на нефть в мире пока нет.
Среди главных причин потенциального удорожания:
  1. Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке в преддверии выборов в США.
  2. В отличие от предыдущих периодов, ни в США, ни в Европе или Китае нет значительных запасов, поэтому любое колебание на рынке мгновенно отображается на европейских и украинских ценниках.
  3. С 1 января ожидается очередное повышение акцизов, а также закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, который создаст дополнительное давление на стоимость горючего.

Сколько будет стоить горючее по реалистичному и пессимистичному сценарию

Оценивая перспективы на ближайшие три-шесть месяцев, Лёушкин советует готовиться к существенному повышению стоимости.
В феврале 2027 года стоимость дизельного горючего может достичь 115−120 грн за литр, а бензина — ориентировочно на 10 грн меньше.
Если ориентироваться на европейские цены, то стоимость в Украине теоретически могла бы подскочить до 140−145 грн/л. Там ведь уже стоимость дизеля достигла 2,8−2,9 евро за литр.
Впрочем, такое ход событий эксперт считает маловероятным и склоняется именно к пределу в 120 грн.
По словам эксперта, дополнительным тяжелым фактором станет предстоящая зима, которая будет сложной как с учетом энергетической ситуации, так и из-за противостояния с рф, что также будет сказываться на мировых ценах.
«Это не большие цифры. Это такой оптимизированный сценарий», — подытожил Лёушкин.
По материалам:
Novyny.live
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