Fitch повысило прогноз цены на нефть Brent на 2027 год

Нефть может оставаться дороже, чем ожидалось — даже на фоне прогнозируемого профицита на мировом рынке. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены Brent на 2027 год с $65 до $70 за баррель, а WTI — с $60 до $65.

В то же время, прогноз стоимости Brent на 2026 год Fitch оставил без изменений — на уровне $87 за баррель. Fitch Ratings

Что прогнозирует Fitch

В сентябре средняя цена Brent составляет около $100 за баррель. В то же время, Fitch ожидает ее снижения после возобновления работы саудовского трубопровода «Восток-Запад», который является альтернативным маршрутом транспортировки нефти в обход Ормузского пролива.

«Мы сохранили прогноз цены на Brent на 2026 год на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала нашим ожиданиям», — говорится в сообщении Fitch.

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Аналитики также прогнозируют, что в четвертом квартале 2026 года на мировом рынке сформируется избыток предложения, оказывающего давление на цены.

«Мы ожидаем снижения цен после возобновления прокачки нефти по трубопроводу „Восток-Запад“», — отмечают в Fitch.

Что будет с нефтяным рынком в 2027 году

Несмотря на ожидаемый профицит, Fitch повысил прогноз стоимости Brent на 2027 год. Причиной послужил учет премии за геополитический риск.

«Мы по-прежнему ожидаем, что в четвертом квартале 2026 года на мировом рынке нефти возникнет избыток предложения, оказывающего давление на цены. Тем не менее, мы незначительно повысили прогноз для Brent на 2027 год с учетом премии за геополитический риск. Это решение отражает неопределенность сроков урегулирования конфликта (наш новый прогноз предполагает, что это произойдет в первом квартале 2027 года) и риск дальнейшей эскалации, которая, вероятно, будет носить ограниченный характер», — говорится в обзоре.

В то же время агентство ожидает значительного излишка предложения в 2027 году независимо от того, будет ли заключено мирное соглашение. По оценке Fitch, ее подписание может только усугубить профицит на рынке.

Добыча за пределами Ближнего Востока, по прогнозу агентства, возрастет на 1,5 млн баррелей в сутки в 2026 году и еще на 1 млн баррелей в сутки в 2027 году. Основной прирост ожидается в США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Гайане.

В то же время ОПЕК+ и ОАЭ могут увеличить добычу более ранее установленных квот, чтобы компенсировать потери, вызванные военным конфликтом.

Спрос и запасы нефти

Мировой спрос на нефть во втором квартале 2026 года сократился примерно на 5 млн баррелей в сутки. Около двух третей этого падения пришлось на Азию, а наибольшее сокращение зафиксировали в Китае — на 1,5 млн баррелей в сутки.

«Сокращение спроса примерно на 5 млн б/с во втором квартале 2026 года привело к балансу на рынке, как мы и ожидали, — говорится в отчете. — На Азию пришлось почти две трети этого снижения. Наиболее значительное падение было зафиксировано в Китае — на 1,5 млн б/с. Мы ожидаем постепенного восстановления мирового спроса в конце 2026 года».

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Мировые запасы нефти в августе снизились до 7,8 млрд баррелей с пикового уровня 8,2 млрд баррелей в начале года. Fitch ожидает, что они останутся около 7,8 млрд баррелей на уровне среднего показателя за 2021−2024 годы.

В то же время, прогноз на 2027 год остается зависимым от геополитической ситуации. По сценарию сохранения нестабильности средняя цена Brent может составить $85 за баррель.