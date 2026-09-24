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В Украине изменили правила отключения света за долги

Личные финансы
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Отключение электроэнергии за долги
Отключение электроэнергии за долги
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обновила правила розничного рынка электрической энергии. Изменения усиливают защиту бытовых потребителей при отключении и восстановлении электроснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Постановление вступает в силу дня, следующего за днем ​​его обнародования на официальном вебсайте НКРЭКУ. Положения о новом механизме определения стоимости услуг по отключению и подключению вступают в силу с 1 октября 2026 года.

Когда потребитель не будет платить за отключение электроэнергии

Бытовой потребитель не будет возмещать расходы на отключение и дальнейшее подключение, если на момент оформления предупреждения его задолженность за электроэнергию была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Эта гарантия будет действовать и в случае, если уже после отключения оператор системы уточнит объемы потребления по фактическим показаниям счетчика и выяснится, что реальный долг на момент отключения был меньше установленного порога. В таком случае расходы по отключению и восстановлению электроснабжения возлагаются на оператора системы.
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Не будет оплачивать потребитель отключение и возобновление электроснабжения и в случае, если его отключили с нарушением установленной процедуры.
Изменения также подразумевают более четкую процедуру оформления отключения. После выполнения работ оператор системы должен составить акт, в котором указываются, в частности, дата и время, способ отключения, EIC-код и показ счетчика, если их возможно зафиксировать. Экземпляр акта передается потребителю. Если его нет на месте, документ направляется в течение трех рабочих дней.
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Как определить стоимость отключения и подключения

НКРЭКУ также установила единые подходы к определению стоимости этих услуг. При отключении оператор системы, если это технически возможно и есть необходимый доступ, должен выбрать самый сложный и дешевый способ выполнения работ.
Стоимость отключения и подключения будет определяться по единому механизму и не сможет превышать предельную сумму, рассчитанную в соответствии с правилами.
Список услуг и их стоимость операторы системы должны обнародовать на своих официальных вебсайтах.

Когда должны возобновить электроснабжение

Уточнены и сроки возобновления электроснабжения. Оператор системы должен подключиться в течение трех рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности после устранения причин отключения и выполнения необходимых условий.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года. Перед повышением тарифов должна быть создана достаточная система адресной социальной защиты потребителей.
Со своей стороны в Минэнерго пояснили, что в меморандуме с МВФ речь идет не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиЭлектроэнергия
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