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Зарплаты, увольнения и выгорания: как изменился рынок IT в 2026 году

Личные финансы
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Айтишник работает за ноутбуком
Айтишник работает за ноутбуком
За последний год финансовое состояние украинских айтишников несколько ухудшилось: доля специалистов, которые тратят меньше, чем зарабатывают, уменьшилась на 5 п.п. Сейчас положительный финансовый баланс у 55% опрошенных, тогда как 33% тратят столько же, сколько зарабатывают, а 12% живут в минус.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.
Среди тех, чей бюджет находится в плюсе, лидируют специалисты направлений DS/AI/ML/Data Engineering (72%), Leadership (65%), Software Engineering (64%), DevOps&SRE (63%) и Product Management (60%).
Самая тяжелая ситуация с финансами у офис-менеджеров (38% тратят больше, чем зарабатывают), геймдизайнеров (24%), графических и веб-дизайнеров (20%), HR и рекрутеров (17%), а также специалистов по продажам (17%).

Содержание близких и пересмотр зарплат

Параллельно растет социальная нагрузка на специалистов: 68% айтишников, кроме себя, финансово содержат близких людей.
Зарплаты, увольнения и выгорания: как изменился рынок IT в 2026 году
Наличие иждивенцев прямо коррелирует с уровнем доходов и готовностью брать ответственность, говорят исследователи:
  • медиана зарплаты тех, кто содержит только себя, составляет $2000;
  • зарплата растет в зависимости от количества зависимых лиц: 1 человек — $2800, 2 человека — $3200, 3 человека — $3800, 4 человека — $4500, 5 и более человек — $5000.
Пересмотр зарплат тоже происходит неоднородно. За последние полгода доход повысили 37% специалистов (чаще всего у Finance — 53%, DefTech — 50% и Legal — 49%).
В то же время у 15% вовсе не было повышения (наибольшая доля среди Sales & BizDev — 27% и Game Design — 23%).
Зарплаты, увольнения и выгорания: как изменился рынок IT в 2026 году
Дополнительный доход: чтобы поддержать финансовую стабильность, у 18% айтишников есть дополнительная оплачиваемая занятость. Чаще это вторая фултайм-работа (7%), парттайм (4%) или работа вне ІТ (4%).
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Вне оплачиваемого рабочего времени 22% айтишников привлечены к неоплачиваемой деятельности, где лидируют собственные пет-проекты (14%) и волонтерство (5%)
Зарплаты, увольнения и выгорания: как изменился рынок IT в 2026 году

Искусственный интеллект: от оптимизма до опасений

Большинство айтишников (59%) убеждены, что AI частично автоматизирует их работу, но роль останется важной. Наибольшую уверенность в собственной незаменимости демонстрируют:
  • Finance & Accounting — 80% считают, что их роль останется важной;
  • HR, Recruiting, L&D — 73%;
  • Project Manager — 68%;
  • Marketing — 67%.
Однако есть направления, где ожидают существенного роста спроса на свою специализацию благодаря искусственному интеллекту (в целом по рынку таких только 7%): это специалисты по DS/AI/ML/Data Engineering (32%), DefTech (27%) и Security (26%).
Зарплаты, увольнения и выгорания: как изменился рынок IT в 2026 году
В то же время сокращения спроса опасаются 10% айтишников в целом. Наибольший уровень тревожности наблюдается среди художников и аниматоров (16%), разработчиков (15%) и UI/UX дизайнеров (13%).
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Трансформация рынка и взросление отрасли

Структура украинского ІТ продолжает смещаться в сторону увеличения нетехнических специальностей. За год доля разработчиков стремительно упала с 44% до 37% (а по сравнению с 2022 годом, когда она составляла 51%, падение еще ощутимее). Также просела доля тестировщиков — до 16%.
Топ-10 самых массовых категорий в 2026 году:
  1. SE & Architecture — 37%
  2. QA — 16%
  3. Analytics — 6%
  4. HR, Recruiting, L&D — 5%
  5. Project Management — 5%
  6. DevOps & SRE — 4%
  7. DS / AI / ML / Data Engineering — 3%
  8. Marketing — 3%
  9. Product Management — 3%
  10. UI/UX / Product Design — 2%
Зарплаты, увольнения и выгорания: как изменился рынок IT в 2026 году
Порог вхождения в индустрию остается высоким: количество новичков уменьшилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Сейчас 57% специалистов имеют более 5 лет опыта. Доля джуниоров и интернов составляет всего 11%, а мидлов — 30%.
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Выгорание, увольнение и поиск работы

Сложные условия на рынке отображаются в психологическом состоянии и стабильности занятости.
  • Увольнение и поиск
За последний год под увольнение попали 17% айтишников. В настоящее время 54% специалистов в Украине находятся в активном или пассивном поиске работы, а 39% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в индустрии.
  • Выгорание
38% специалистов чувствуют выгорание (14% очень сильно, 24% умеренно). Еще 39% ощущают периодическую усталость, и только 21% чувствуют себя хорошо (высокий показатель комфорта в DefTech — 44%).
Главным фактором выгорания является сверхурочная работа. Среди тех, кто сильно выгорает, 27% работают более 45 часов в неделю. Больше всего от сильно эмоционального истощения страдают представители Office Management (29%), Game Design (29%) и C-Level (23%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ITЗарплата
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