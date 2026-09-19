Сколько айтишников планирует уехать из Украины — исследование
В 2026 году 40% украинских ІТ-специалистов планируют переехать из Украины, в то время как 55% не хотят покидать страну. За последний год доля тех, кто не хочет переезжать, выросла на 7 процентных пунктов.
Об этом свидетельствует исследование Dou.
Эмиграционные настроения среди айтишников
За последние два года количество украинских айтишников, рассматривающих возможность эмиграции, постепенно сокращается.
Если в 2024 году о выезде думал или планировал примерно 51% опрошенных, то в 2025 году — 48%, а в 2026 — около 40%.
Доля специалистов, не планирующих эмигрировать, выросла до 32%, а тех, кто уверенно решил остаться в Украине, — до 17%.
Уменьшилось и количество айтишников, которые хотели бы уехать сразу после открытия границ. Однако доля специалистов, уже активно готовящихся к переезду в ближайшее время, остается неизменной — 3%.
Кто чаще планирует переезд
Эмиграционные планы отличаются в зависимости от возраста, пола и семейного положения.
Мужчины чаще рассматривают выезд за границу: об этом заявляют около 47% опрошенных. В то же время, 70% женщин не планируют покидать Украину.
Младшие специалисты чаще думают об эмиграции. Среди айтишников до 25 лет таких 46%, а среди специалистов от 35 лет — 35%. Женатые работники и родители детей реже рассматривают переезд.
Для мужчин немаловажным фактором остается наличие бронирования или отсрочки от мобилизации. Среди тех, у кого нет таких гарантий, об эмиграции думают 54%, а среди забронированных — 41%.
В каких городах айтишники чаще планируют остаться
Наименьшее желание эмигрировать демонстрируют ІТ-специалисты из западных и центральных городов, в частности, Хмельницкого, Львова, Ровно и Ивано-Франковска. Подобная тенденция наблюдается и среди айтишников из Харькова.
В то же время в восточных и южных регионах намерения уехать чаще связаны с рисками безопасности.
Приблизительно половина опрошенных из Кропивницкого, Сум, Николаева, Днепра, Полтавы, Чернигова и Одессы рассматривают возможность эмиграции.
Сколько ІТ-специалистов за границей хотят вернуться
Среди украинских айтишников, сейчас проживающих за пределами страны, 21% планируют вернуться в Украину.
Наибольшую готовность к возвращению демонстрируют находящиеся в Молдове, Румынии, Хорватии, Болгарии и Албании специалисты.
В то же время, 38% опрошенных не планируют возвращаться, а еще 41% не определились.
Ранее Finance.ua писал, что специалистам, работающим с данными, зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам. За последние полгода повышение или пересмотр оплаты труда получили 38% таких специалистов против 33% среди айтишников в целом.
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