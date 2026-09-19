США одобрили возможную продажу Украине ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине систем развития и модернизации противовоздушной обороны, ракет, радаров и другого оборудования на ориентировочную сумму в 2,68 млрд долларов. В случае заключения соглашения оно будет профинансировано за счет европейских взносов и американского военного финансирования, выделенного при предыдущей администрации.
Об этом сообщает Государственный департамент США.
Что США могут продать Украине
В Госдепартаменте отметили, что правительство Украины запросило ряд позиций для усиления противовоздушной обороны.
В частности, речь идет о:
- ракетах S-300 Clone и GAM-67,
- ракетных системах ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия,
- мобильных пусковых установках и комплектах для их модификации,
- радарах RPS 202 для систем противодействия беспилотникам,
- прицепах с подъемными мачтами, запасных частях, расходных материалов и комплектующих.
Отдельно предусмотрены услуги по ремонту и техническому обслуживанию, программное обеспечение, техническая документация, транспортная поддержка, а также инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.
Как Украина будет финансировать возможное соглашение
По данным Госдепартамента, в случае заключения соглашения Украина профинансирует его за счет сочетания европейских взносов и средств американского иностранного военного финансирования (FMF), выделенных при предыдущей администрации.
Американские средства должны быть зачислены в качестве вклада США в Инвестиционный фонд восстановления Украины в соотношении 1:1.
Что предполагает сделка
В Госдепартаменте заявили, что предлагаемая сделка должна укрепить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам и выполнять задачи по самообороне и региональной безопасности.
В то же время реализация возможного соглашенияне потребует направления в Украину дополнительных представителей правительства США или американских подрядчиков.
В ведомстве также отметили, что продажа оборудования и сопутствующих услуг не изменит базовый военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.
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