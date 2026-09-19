США одобрили возможную продажу Украине ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд Сегодня 15:22 — Казна и Политика Доллары США с украинской лентой

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине систем развития и модернизации противовоздушной обороны, ракет, радаров и другого оборудования на ориентировочную сумму в 2,68 млрд долларов. В случае заключения соглашения оно будет профинансировано за счет европейских взносов и американского военного финансирования, выделенного при предыдущей администрации.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Что США могут продать Украине

В Госдепартаменте отметили, что правительство Украины запросило ряд позиций для усиления противовоздушной обороны.

В частности, речь идет о:

ракетах S-300 Clone и GAM-67,

ракетных системах ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия,

мобильных пусковых установках и комплектах для их модификации,

радарах RPS 202 для систем противодействия беспилотникам,

прицепах с подъемными мачтами, запасных частях, расходных материалов и комплектующих.

Отдельно предусмотрены услуги по ремонту и техническому обслуживанию, программное обеспечение, техническая документация, транспортная поддержка, а также инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

Как Украина будет финансировать возможное соглашение

По данным Госдепартамента, в случае заключения соглашения Украина профинансирует его за счет сочетания европейских взносов и средств американского иностранного военного финансирования (FMF), выделенных при предыдущей администрации.

Американские средства должны быть зачислены в качестве вклада США в Инвестиционный фонд восстановления Украины в соотношении 1:1.

Что предполагает сделка

В Госдепартаменте заявили, что предлагаемая сделка должна укрепить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам и выполнять задачи по самообороне и региональной безопасности.

В то же время реализация возможного соглашенияне потребует направления в Украину дополнительных представителей правительства США или американских подрядчиков.