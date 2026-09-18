В 2027 году может возрасти зарплатный критерий для бронирования — что изменится Сегодня 17:04 — Казна и Политика Если с 1 января 2027 года минимальная зарплата будет установлена ​​на уровне 9546 грн, расчет будет следующим: 9546 грн × 3 = 28 638 грн.

Если предложенный в законопроекте № 16000 размер минимальной зарплаты на 2027 год в 9546 грн будет утвержден, зарплатный критерий для бронирования работников по общему правилу составит 28 638 грн. Это связано с изменениями, которыми предусматривается расчет соответствующего показателя на основе трех минимальных заработных плат.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Какой будет зарплата для бронирования

Со 2 июня 2026 года коэффициент для определения зарплатного критерия критически важного предприятия установлен на уровне трех минимальных заработных плат. Кроме того, с 1 сентября 2026 года ежемесячная зарплата забронированного работника должна быть не менее трех минимальных зарплат.

Таким образом, если с 1 января 2027 года минимальную зарплату установят на уровне 9546 грн, расчет будет следующим: 9546 грн x 3 = 28 638 грн.

Это означает, что для предприятий, на которые распространяется общее правило, средняя зарплата застрахованных работников за последний календарный месяц должна составлять не менее 28 638 грн. Так же ежемесячная зарплата забронированного работника должна быть не меньше этой суммы.

Если новый размер минимальной зарплаты вступит в силу с 1 января 2027, именно его нужно будет учитывать для расчета показателя в три минимальные зарплаты. В частности, в январе 2027 года работодателю нужно будет ориентироваться на 28 638 грн при определении средней зарплаты за декабрь 2026 для выполнения зарплатного критерия.

Для предприятий на территориях боевых действий действует другой критерий

В то же время, для отдельных предприятий действует исключение. Требование относительно трех минимальных зарплат не распространяется на предприятия, учреждения и организации, которые расположены и фактически осуществляют деятельность на территориях возможных или активных боевых действий, а также временно оккупированных территориях, включенных в соответствующий перечень, если в отношении них не определена конечная дата окончания особого статуса территории.

Для таких предприятий сохраняется коэффициент 2,5 минимальной зарплаты как средней зарплаты работников, так и для ежемесячной зарплаты забронированного. При минимальной зарплате 9546 грн это составит 23 865 грн.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 сентября 2026 года для критически важных предприятий изменились правила бронирования работников. Для большинства компаний ввели новый зарплатный критерий, части предприятий нужно повторно подтвердить свой статус, а его потеря может привести к аннулированию бронирования работников.

Так, с 1 сентября для большинства критически важных предприятий зарплата бронируемого работника должна составлять как минимум 3 минимальные зарплаты — 25 941 грн. Для отдельных предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, установлен более низкий порог — 2,5 минимальной зарплаты, или 21 617,50 грн.