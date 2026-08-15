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Государство усилит контроль за бронированием работников ІТ-компаний

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Изменения в сфере бронирования в значительной степени зависят от внешнего контекста и войны.
Изменения в сфере бронирования в значительной степени зависят от внешнего контекста и войны.
Государство ужесточит контроль за соблюдением правил бронирования работников, в частности, в ІТ-секторе. В то же время, министр цифровой трансформации Оксана Ферчук подчеркнула, что ее задача состоит в сохранении условий для развития той части отрасли, которая работает без злоупотреблений.
Об этом Ферчук рассказала в интервью DOU, отметив, что вопрос бронирования обсуждался с IT-компаниями и профильными ассоциациями.
«То, что я могу сказать наверняка: государство будет уделять больше внимания соблюдению правил бронирования. Мы договорились с сообществом насчет простой вещи: ІТ-компании должны четко соблюдать требования законодательства и не допускать злоупотреблений. Любые злоупотребления ставят под вопрос целесообразность самого инструмента», — сказала Ферчук.
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Что изменится для ІТ-компаний

По словам министра, ее задача — сохранить условия, в которых ІТ-сообщество может развиваться.
«Задача сообщества — работать в соответствии с правилами, чтобы не возникало кейсов, по которым приходится оправдываться всей индустрии», — подчеркнула она.
Ферчук, в частности, упомянула случаи, когда компания бронировала определенное количество работников, а затем сокращала штат, не пересматривая количество забронированных.
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«В цифровых системах такие случаи хорошо видны. Думаю, государство будет их выявлять и устранять», — отметила министр.
Она добавила, что изменения в сфере бронирования в значительной степени зависят от внешнего контекста и динамики войны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что во время военного положения граждане могут быть временно освобождены от призыва на военную службу двумя способами — получить отсрочку или бронирование. Несмотря на похожий результат, эти механизмы имеют разную юридическую природу, порядок оформления и продолжительность действия.
Отсрочка — это право военнообязанного получить временное освобождение от призыва, предоставляемое по личным обстоятельствам или статусу. Отсрочка действует, пока существуют основания для ее предоставления. В большинстве случаев ее не нужно продлевать самостоятельно, ведь система делает это автоматически.
Бронирование — это подвид отсрочки, применяемый к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований.
По материалам:
dev.ua
БронированиеIT
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