Бронирование работников: с какими проблемами сталкивается бизнес Сегодня 15:00

Бизнес жалуется на задержки

Несмотря на определенную законодательством процедуру получения и подтверждения статуса критически важного предприятия, на практике бизнес нередко сталкивается с задержками, необходимостью повторной подачи документов и отсутствием четких разъяснений относительно требований.

Об этом пишет Work.ua со ссылкой на адвоката Владислава Шкабуру.

Рассмотрение заявлений длится дольше, чем предусматривает закон

Постановление Кабинета Министров предусматривает, что обращение о получении или подтверждении статуса критически важного предприятия должно рассматриваться в течение 10 дней с момента их регистрации в соответствующем органе. Впрочем, на практике этот срок часто не соблюдается. По словам адвоката, в лучшем случае рассмотрение длится две-три недели, чаще всего около месяца, а иногда затягивается на один-два месяца.

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Наиболее оперативно, по его наблюдениям, работают Министерство энергетики и Министерство цифровой трансформации. Министерство экономики может рассматривать документы около месяца, в то время как в Киевской городской и Киевской областной военных администрациях процедура может длиться до двух месяцев.

Поэтому предприятиям рекомендуют подавать документы заблаговременно. К примеру, если действующий статус завершается 30 июля, обращаться стоит уже в середине или конце июня.

Документы могут утратить силу при рассмотрении

Одной из наиболее распространенных проблем является потеря актуальности отдельных документов еще до заседания комиссии. В частности, справка Государственной налоговой службы об отсутствии налоговой задолженности действует всего 10 дней. Кроме того, для подтверждения зарплатного критерия необходимо предоставить отчет за предыдущий месяц.

Если рассмотрение обращения затягивается, предприятие может попросить повторно предоставить как новую справку ГНС, так и обновленный зарплатный отчет. По словам адвоката, это происходит не из-за ошибок компаний, а из-за длительного рассмотрения документов и внутренних процедур государственных органов.

Неправильное оформление документов

Еще одна распространенная проблема — ошибки при подаче документов.

Для регистрации обращения все документы необходимо объединить в один PDF-файл и подписать его квалифицированной электронной подписью руководителя. Если компания отправляет отдельные файлы или не налагает электронную подпись, обращения могут вовсе не зарегистрировать. В таком случае предприятие теряет время, даже не зная, что процедура фактически не началась.

Часть критериев не является публичной

В некоторых министерствах действуют внутренние инструкции, по которым определяют, может ли предприятие получить статус критически важного. Компании, подающие документы, не всегда знают об этих требованиях.

В качестве примера он привел предприятия, выполняющие работы для энергетической отрасли. Несмотря на соответствие официальным критериям, компании могут получить отказ из-за дополнительных внутренних требований.

В частности, ранее в Министерстве энергетики применялся подход, согласно которому стоимость работ для отдельных заказчиков должна составлять не менее 40% годового дохода предприятия. В то же время адвокат отметил, что после обновления правил это требование могло измениться.

По его словам, проблема состоит в том, что такие критерии не публикуются, поэтому компании не могут учесть их при подготовке документов.

Министерства не объясняют, какие документы подтверждают критерии

Даже если критерии признания предприятия критически важным официально обнародованы, государственные органы не всегда уточняют, какими именно документами нужно подтверждать соответствие каждого из них.

В качестве положительного примера адвокат привел Винницкую областную военную администрацию, которая не только опубликовала критерии, но и отдельно определила перечень документов для подтверждения каждого из них.

В других случаях предприятиям и их юристам приходится самостоятельно определять, какие справки, выписки или другие материалы могут подтвердить соответствие установленным требованиям.

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По мнению адвоката, министерства должны либо предусматривать перечень подтверждающих документов непосредственно в нормативных актах, либо публиковать отдельные официальные разъяснения на своих сайтах.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что предприятия, претендующие на получение статуса критически важных для бронирования работников или планирующие подтвердить этот статус в июле 2026 года, должны были обеспечить среднюю заработную плату на уровне не менее трех минимальных зарплат (25,941 тыс. грн) уже за июнь.

Решения относительно новых бронирований будут приниматься до августа, но не ранее завершения пересмотра отраслевых и региональных критериев.

Если предприятие потеряет статус критически важного из-за отмены соответствующего отраслевого или регионального критерия, оно будет иметь право повторно подать документы для получения нового статуса с учетом обновленных требований.

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