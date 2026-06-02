Кабмин изменил правила бронирования: что следует сделать компаниям Сегодня 10:02

Кабмин обязал все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям.

Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.

Соответствующее постановление № 692 правительство приняло 30 мая.

Статус критически важных предприятий

Уже принятые решения о признании предприятий критически важными сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и областные военные администрации обязаны:

до 10 июня 2026 года пересмотреть критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики или территориальных общин;

провести анализ соответствия уже определенных критически важных предприятий обновленным критериям; до 1 сентября 2026 года пересмотреть ранее принятые решения о предоставлении статуса критически важных предприятий.

Зарплата

Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования до 25 941 грн. Зарплата должна быть не ниже минимальной, умноженной на 3,0 (ранее было 2,5). На государственные и коммунальные предприятия эта норма не распространяется. Коэффициент 2,5 остается актуальным для предприятий на прифронтовых территориях.

В то же время, это требование не распространяется на ряд государственных и коммунальных предприятий, резидентов «Дія.City», религиозные организации, предприятия энергетического сектора и отдельные категории предприятий критической инфраструктуры.

Совместительство

Работники, у которых уже есть отсрочка от призыва, а также работники-совместители будут учитываться до квоты только по одному из мест работы.

Например, если работник работает на одном предприятии, а на другом по совместительству, для квоты бронирования он учитывается только по одному из мест работы.

Предприятия обяжут аннулировать избыточные бронирования

Согласно изменениям, если предприятие превысило установленные лимиты по количеству забронированных работников, оно должно в течение десяти рабочих дней подать через портал «Дія» заявление об аннулировании бронирования части военнообязанных работников.

Кроме того, превышение установленных ограничений станет основанием для упразднения статуса критически важного предприятия.

Изменения для резидентов «Дія.City»

Обновлены также критерии для резидентов «Дія.City». Для подтверждения соответствия требованиям компании должны подаваться налоговые расчеты о доходах работников и уплате единого социального взноса за последние шесть календарных месяцев.

Что это значит для бизнеса

Обновленные правила фактически ужесточают требования к компаниям, которые имеют или хотят получить статус критически важных.

Бизнесу стоит ожидать большего внимания к:

реальному экономическому значению предприятия;

уровню заработных плат;

обоснованности потребности в бронировании;

правильности расчета квоты;

наличию работников-совместителей или работников с другими основаниями для отсрочки.

Для компаний, которые уже имеют статус критически важных, главным практическим последствием станет необходимость повторно подтвердить этот статус по обновленным критериям. В то же время действующий статус критичности и уже оформленное бронирование не будут прекращаться автоматически, а продолжат действовать до принятия нового решения.

Что стоит сделать компаниям

Как отметили эксперты портала budni.robota.ua, компаниям, которые имеют или планируют получить статус критически важных, стоит уже сейчас провести внутренний аудит соответствия новым правилам.

Прежде всего следует проверить:

средний уровень заработной платы;

перечень военнообязанных работников;

наличие работников-совместителей;

наличие работников, которые уже имеют другие основания для отсрочки;

документы, подтверждающие критическое значение предприятия;

корректность расчета квоты для бронирования.

Отдельно бизнесу стоит отслеживать, как министерства, центральные органы власти и областные военные администрации будут переутверждать отраслевые и региональные критерии критичности. Именно эти критерии будут определять, какие предприятия смогут сохранить или получить статус критически важных после пересмотра.

Ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий. Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Министр экономики Алексей Соболев позже заявил , что Министерство экономики не ожидает кардинальных изменений критериев критичности предприятий. Последний раз пересмотр параметров критичности проходил в начале 2025 года. «Это будут точечные изменения, отраслевые критерии, которые для небольшой доли компаний региональные администрации и министерства должны пересмотреть и посмотреть, действительно ли эти компании и критерии соответствуют критической необходимости для того, чтобы сбалансировать это для нужд Сил обороны и для экономики. Но основной эффект на то, какие компании бронируются, от двух критериев — зарплаты и отсрочки за совместительство», — заявил он.

