Более 80% чешских компаний нанимают работников из-за границы

Чехия все больше зависит от иностранной рабочей силы
Число иностранных работников в Чехии продолжает расти. В прошлом году их количество достигло 935 тыс., что на 11% больше, чем годом ранее. Если раньше работников из-за границы нанимали около двух третей чешских компаний, то в этом году их доля выросла до 84%.
Об этом пишет Radio Prague International.
Фирмы высоко оценивают, в частности, вклад иностранных работников в быстрое заполнение вакантных должностей и обеспечение сменной работы.
В то же время, в ежедневной работе между чешскими и зарубежными работниками остается целый ряд барьеров — прежде всего в общении, а также в разном подходе к работе. Большинство компаний при этом не решают систематически вопросы интеграции иностранных работников.
Логистика и промышленность остаются ключевыми работодателями

Больше всего иностранных работников привлекают компании в области логистики и промышленности. Так, в логистике иностранцев нанимают 92% компаний, в промышленности — 86%.
С иностранными работниками на рабочем месте сталкивалось 70% работников. Чаще их преимущества связывают с возможностью быстрого закрытия вакансий, стабильной работой изменений и снижением нагрузки на команды.
Среди основных положительных аспектов работодатели и работники называют:
  • быстрое закрытие вакансий — 61% компаний;
  • готовность к сменному графику — 47%;
  • международный опыт в командах — 26%;
  • снижение рабочей нагрузки — 23%.
Несмотря на рост привлечения иностранных работников, компании сталкиваются с рядом барьеров. Основной из них остается языковой. Это представляет собой проблему для половины работников и более двух третей работодателей.
Треть работников одновременно указывают на разный подход к работе, а почти треть — и на культурные различия в общении.
Кроме того, фирмы указывают на бюрократию, долгие сроки ожидания решения административных вопросов, а также и на связанные с этим расходы. Но основной проблемой остается недостаточная поддержка сотрудничества между чешскими и зарубежными работниками.

Интеграция иностранных работников остается слабой

Поддержка интеграции иностранных работников в фирмах чаще всего имеет вид обучения. При этом интеграция — не одноразовый шаг, а длительный процесс.
В процесс интеграции должны быть вовлечены и имеющиеся работники, которым нужно объяснить не только культурные отличия, но и плюсы от привлечения иностранных коллег.
Кроме того, необходима и поддержка адаптации к новой среде.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что чешская экономика продолжает испытывать острую потребность в иностранных работниках, и наибольшую роль среди них играют украинцы. В настоящее время иностранцы составляют более 10% населения Чехии, а украинцы являются самой большой группой среди них. В то же время, компании продолжают испытывать дефицит кадров, особенно в транспортной сфере и на непрерывных производствах.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
