Сколько молодежи в ЕС не учатся и не работают (инфографика)

Личные финансы
В 2025 году доля молодых людей в ЕС в возрасте от 15 до 29 лет, которые не работали и не обучались, составила 11%. Это меньше, чем 11,1% в 2024 году и 15,2% в 2015 году.
Это приближает ЕС к достижению цели — снижению уровня NEET (не работают и не обучаются) среди молодежи до 9% к 2030 году, как это определено в Европейском столпе социальных прав, пишет ec.europa.
Уровень NEET среди молодежи варьировался в зависимости от возраста. Среди самых молодых (15−19 лет) только 5,3% были NEET, тогда как этот показатель вырос более чем вдвое для тех, кто в возрасте 20−24 лет (12,8%) и 25−29 лет (14,7%).
Самые низкие показатели NEET среди молодежи в:

  • Нидерландах (5,3%),
  • Швеции (5,9%)
  • Словении (7,6%).

Самые высокие показатели в:

  • Румынии (19,2%),
  • Болгарии (13,8%)
  • Греции (13,6%).
Ранее мы писали, что среди стран ЕС самый высокий уровень занятости зафиксирован в Нидерландах (83,5%), Мальте (83,0%) и Чехии (82,3%).
Самые низкие показатели зафиксированы в Италии (67,1%), Греции (69,3%) и Румынии (69,5%).
Среди стран ЕС уровень чрезмерной квалификации был самым высоким в Испании (35,0%), за ней следуют Греция (33,0%) и Кипр (28,2%).
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
