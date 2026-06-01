Сколько молодежи в ЕС не учатся и не работают (инфографика)

В 2025 году доля молодых людей в ЕС в возрасте от 15 до 29 лет, которые не работали и не обучались, составила 11%. Это меньше, чем 11,1% в 2024 году и 15,2% в 2015 году.
Это приближает ЕС к достижению цели — снижению уровня NEET (не работают и не обучаются) среди молодежи до 9% к 2030 году, как это определено в Европейском столпе социальных прав, пишет ec.europa.
Уровень NEET среди молодежи варьировался в зависимости от возраста. Среди самых молодых (15−19 лет) только 5,3% были NEET, тогда как этот показатель вырос более чем вдвое для тех, кто в возрасте 20−24 лет (12,8%) и 25−29 лет (14,7%).