Де найвищий рівень зайнятості в ЄС — Євростат (інфографіка) — Finance.ua
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Де найвищий рівень зайнятості в ЄС — Євростат (інфографіка)

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Де найвищий рівень зайнятості в ЄС — Євростат (інфографіка)
Де найвищий рівень зайнятості в ЄС — Євростат (інфографіка)
У 2024 році 75,8% (197,6 мільйона осіб) жителів ЄС віком від 20 до 64 років були зайняті, що є найвищою часткою, зафіксованою з початку часових рядів у 2009 році.
Рівень зайнятості зріс на 0,5 процентного пункту (п.п.) порівняно з 2023 р. та на 1,2 п.п. порівняно з 2022 р. Ця інформація випливає з даних про ринок праці, опублікованих сьогодні Євростатом.

Де найвищий рівень зайнятості в ЄС

Серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%).
Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).
Де найвищий рівень зайнятості в ЄС — Євростат (інфографіка)
Більше жінок із завищеною кваліфікацією, ніж чоловіків
У 2024 році рівень надмірної кваліфікації в ЄС становив 21,3%, з них 20,5% для чоловіків і 22,0% для жінок. Надкваліфікація — це коли люди з вищою освітою працюють за професіями, які не вимагають такого високого рівня освіти.
Серед країн ЄС рівень надмірної кваліфікації був найвищим в Іспанії (35,0%), за нею йдуть Греція (33,0%) і Кіпр (28,2%).
Водночас найнижчі показники зафіксовано у Люксембурзі (4,7%), Хорватії (12,6%) та Чехії (12,8%).
Де найвищий рівень зайнятості в ЄС — Євростат (інфографіка)
У 21 з 27 країн ЄС жінки мали вищі показники підвищеної кваліфікації, ніж чоловіки, причому найбільші відмінності зафіксовані в Італії (7,7 в.п.), Словаччині (6,4 в.п.) і Мальті (5,3 в.п.).
Однак у 6 країнах ЄС рівень надмірної кваліфікації чоловіків був вищим, причому найбільші відмінності зафіксовані в Литві (5,2 в. п.), Латвії (2,6 в. п.) та Естонії (2,5 в. п.).

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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