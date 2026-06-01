Как быстро передать показания электросчетчика в июне 2026 года Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как быстро передать показания электросчетчика в июне 2026 года

С 30 мая по 3 июня продлится период передачи показаний электросчетчика. Если сделать это за эти 5 дней, клиенты YASNO получат счета в июне за фактически потребленную электроэнергию в мае.

Об этом пишет YASNO.

Передать показания через онлайн-сервисы YASNO можно менее чем через минуту.

Это помогает сохранить:

деньги — вы платите только за фактически потребленную электроэнергию, а не за рассчитанную по среднему

время — вам не придется обращаться к YASNO и выяснять разногласия в начислениях, возникающих из-за начислений по среднему.

Передать показания можно так:

Личный кабинет или мобильное приложение YASNO

Войдите в кабинет или приложение и воспользуйтесь кнопкой передачи показаний. Если вы еще не зарегистрированы — создайте учетную запись по ссылкам: Личный кабинет bit.ly/my_OK , приложение bit.ly/yasno_mob

Форму на сайте без регистрации

Перейдите по ссылке: bit.ly/data-send , введите номер лицевого счета, адрес и показания счетчика.

Чат-боты в Viber или Telegram

В меню выберите раздел «Отправить показания» и внесите данные. Если еще не пользовались чат-ботами — выберите удобный для вас мессенджер и найдите YASNO-online.

Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержан, но отдельные услуги уже значительно подорожали. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.