Как быстро передать показания электросчетчика в июне 2026 года
С 30 мая по 3 июня продлится период передачи показаний электросчетчика. Если сделать это за эти 5 дней, клиенты YASNO получат счета в июне за фактически потребленную электроэнергию в мае.
Об этом пишет YASNO.
Передать показания через онлайн-сервисы YASNO можно менее чем через минуту.
Это помогает сохранить:
- деньги — вы платите только за фактически потребленную электроэнергию, а не за рассчитанную по среднему
- время — вам не придется обращаться к YASNO и выяснять разногласия в начислениях, возникающих из-за начислений по среднему.
Передать показания можно так:
- Личный кабинет или мобильное приложение YASNO
Войдите в кабинет или приложение и воспользуйтесь кнопкой передачи показаний. Если вы еще не зарегистрированы — создайте учетную запись по ссылкам: Личный кабинет bit.ly/my_OK, приложение bit.ly/yasno_mob.
- Форму на сайте без регистрации
Перейдите по ссылке: bit.ly/data-send, введите номер лицевого счета, адрес и показания счетчика.
- Чат-боты в Viber или Telegram
В меню выберите раздел «Отправить показания» и внесите данные. Если еще не пользовались чат-ботами — выберите удобный для вас мессенджер и найдите YASNO-online.
Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержан, но отдельные услуги уже значительно подорожали.
