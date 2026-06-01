0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как быстро передать показания электросчетчика в июне 2026 года

Личные финансы
78
Как быстро передать показания электросчетчика в июне 2026 года
Как быстро передать показания электросчетчика в июне 2026 года
С 30 мая по 3 июня продлится период передачи показаний электросчетчика. Если сделать это за эти 5 дней, клиенты YASNO получат счета в июне за фактически потребленную электроэнергию в мае.
Об этом пишет YASNO.
Передать показания через онлайн-сервисы YASNO можно менее чем через минуту.
Это помогает сохранить:
  • деньги — вы платите только за фактически потребленную электроэнергию, а не за рассчитанную по среднему
  • время — вам не придется обращаться к YASNO и выяснять разногласия в начислениях, возникающих из-за начислений по среднему.

Передать показания можно так:

  • Личный кабинет или мобильное приложение YASNO
Войдите в кабинет или приложение и воспользуйтесь кнопкой передачи показаний. Если вы еще не зарегистрированы — создайте учетную запись по ссылкам: Личный кабинет bit.ly/my_OK, приложение bit.ly/yasno_mob.
  • Форму на сайте без регистрации
Перейдите по ссылке: bit.ly/data-send, введите номер лицевого счета, адрес и показания счетчика.
  • Чат-боты в Viber или Telegram
В меню выберите раздел «Отправить показания» и внесите данные. Если еще не пользовались чат-ботами — выберите удобный для вас мессенджер и найдите YASNO-online.
Место для вашей рекламы
Коммунальные расходы остаются одной из основных статей семейного бюджета. Новые данные Госстата показывают: общий рост тарифов пока сдержан, но отдельные услуги уже значительно подорожали. Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems