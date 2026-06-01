Как семьям военных оформить льготы, если защитник на фронте

Семьи военнослужащих в Украине могут самостоятельно оформлять льготы на жилищно-коммунальные услуги и другие виды государственной поддержки, если у самого защитника нет возможности подать документы через службу. Законодательство предусматривает механизм, позволяющий это сделать без личного присутствия военного.
Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Кто может подать документы вместо военного
Если военнослужащий находится на фронте, лечении или по другим причинам не может лично обратиться, оформлением льгот могут заниматься члены его семьи.
Подать документы имеют право:
жена или муж;
родители военнослужащего;
законные представители
Это позволяет не ожидать возвращения военного или его отпуска для решения административных вопросов.