Как семьям военных оформить льготы, если защитник на фронте

Семьи военнослужащих в Украине могут самостоятельно оформлять льготы на жилищно-коммунальные услуги и другие виды государственной поддержки, если у самого защитника нет возможности подать документы через службу. Законодательство предусматривает механизм, позволяющий это сделать без личного присутствия военного.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Кто может подать документы вместо военного

Если военнослужащий находится на фронте, лечении или по другим причинам не может лично обратиться, оформлением льгот могут заниматься члены его семьи.

Подать документы имеют право:

жена или муж;

родители военнослужащего;

законные представители

Это позволяет не ожидать возвращения военного или его отпуска для решения административных вопросов.

Какие документы подтверждают право на льготы

Для оформления льгот не обязательно иметь бумажное удостоверение ветерана. Подтверждением статуса могут быть:

удостоверение ветерана;

электронное удостоверение ветерана;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Использование выписки особенно актуально в случаях, когда военный уже имеет статус, но еще не успел получить физический документ через службу.

Какие документы нужны для оформления

Для подачи заявления в органы социальной защиты или Пенсионный фонд необходимо подготовить базовый пакет документов:

заявление на оформление льгот;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, подтверждающие родственные связи;

один из документов, подтверждающий статус военнослужащего (удостоверение, е-удостоверение или выписка из реестра).

После предоставления документов можно оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива или сжиженного газа.

Отдельные случаи для семей пропавших или пленных

В случае, если военнослужащий находится в плену или имеет статус пропавшего без вести, члены семьи могут оформить льготы или получать их на собственный банковский счет.

Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, предоставить подтверждающие документы и выписку из реестра ветеранов.

Ранее мы сообщали , что мобилизация или подписание контракта на военную службу не является основанием для потери работы. За работником сохраняются место работы и должность.

