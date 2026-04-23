Правительство продолжает развивать цифровые услуги для ветеранов, делая их получение более быстрым и удобным. Среди ключевых изменений — автоматическое формирование е-удостоверения и запуск нового сервиса для проверки данных в приложении «Дія».
Цифровое удостоверение ветерана будет формироваться автоматически на основе записи в Едином государственном реестре ветеранов войны, который наполняют воинские части. Это означает, что после предоставления статуса ветеран сразу сможет пользоваться услугами «Дії» — без необходимости ждать бумажный документ или передавать его номер в реестр.
В пресс-службе «Дії» говорят, что ранее е-удостоверение подтягивалось только после выдачи бумажного документа или офлайн-обращений. Теперь главный ориентир — подтвержденный статус ветерана в Едином государственном реестре ветеранов войны.
Чтобы воспользоваться е-удостоверением, достаточно зайти в приложение «Дія»: если у пользователя есть ID-карта или загранпаспорт, документ можно добавить в несколько кликов.
Фотография для цифрового удостоверения подтягивается именно из этих документов, что обеспечивает корректное отображение в приложении.
Новый сервис для проверки данных
В разделе «Ветеран Pro» в «Дії» заработала новая услуга «Данные из реестра ветеранов». Она позволяет просматривать собственные данные, в том числе статус, персональную информацию и удостоверение из реестра — без обращений в ЦПАУ или другие учреждения. На первом этапе пользователям доступен только просмотр информации.
При обнаружении неточностей в будущем можно будет инициировать внесение изменений через этот сервис.
В правительстве отмечают, что развитие онлайн-сервисов является частью более широкой политики поддержки ветеранов. В частности, речь идет о создании условий для быстрой реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь — так называемого бесшовного перехода после службы.