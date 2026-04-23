0 800 307 555
ру
Цифровые сервисы для ветеранов обновили — что изменилось

Финтех и Карты
22
Ветеран
Правительство продолжает развивать цифровые услуги для ветеранов, делая их получение более быстрым и удобным. Среди ключевых изменений — автоматическое формирование е-удостоверения и запуск нового сервиса для проверки данных в приложении «Дія».
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Е-удостоверение без ожидания бумажного документа

Цифровое удостоверение ветерана будет формироваться автоматически на основе записи в Едином государственном реестре ветеранов войны, который наполняют воинские части. Это означает, что после предоставления статуса ветеран сразу сможет пользоваться услугами «Дії» — без необходимости ждать бумажный документ или передавать его номер в реестр.
Читайте также
В пресс-службе «Дії» говорят, что ранее е-удостоверение подтягивалось только после выдачи бумажного документа или офлайн-обращений. Теперь главный ориентир — подтвержденный статус ветерана в Едином государственном реестре ветеранов войны.
  • Чтобы воспользоваться е-удостоверением, достаточно зайти в приложение «Дія»: если у пользователя есть ID-карта или загранпаспорт, документ можно добавить в несколько кликов.
  • Фотография для цифрового удостоверения подтягивается именно из этих документов, что обеспечивает корректное отображение в приложении.

Новый сервис для проверки данных

В разделе «Ветеран Pro» в «Дії» заработала новая услуга «Данные из реестра ветеранов». Она позволяет просматривать собственные данные, в том числе статус, персональную информацию и удостоверение из реестра — без обращений в ЦПАУ или другие учреждения. На первом этапе пользователям доступен только просмотр информации.
Читайте также
При обнаружении неточностей в будущем можно будет инициировать внесение изменений через этот сервис.
В правительстве отмечают, что развитие онлайн-сервисов является частью более широкой политики поддержки ветеранов. В частности, речь идет о создании условий для быстрой реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь — так называемого бесшовного перехода после службы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияВоеннослужащий
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems