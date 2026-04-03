Бизнесу не хватает кадров, но он не спешит привлекать ветеранов и ВПЛ 03.04.2026, 10:08 — Личные финансы

Украинский рынок труда в 2026 году оказался в сложной ситуации: компании все чаще говорят о нехватке работников, но не спешат привлекать тех, кто мог бы частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр рынка труда» от Grc.ua.

Бизнес сокращает внимание к инклюзивности

34,9% компаний вообще не работают с темой инклюзивности и безбарьерности. Это на 8 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

«Эта динамика выглядит особенно контрастно на фоне публичных дискуссий о необходимости расширять доступ к трудоустройству людей с инвалидностью, ветеранам и другим уязвимым группам. Ведь именно эти категории все чаще называют „резервом“ для рынка труда», — отмечают исследователи.

При этом количество работодателей, системно занимающихся реинтеграцией военных, уменьшилось с 43% до 30%. Доля компаний, трудоустраивающих людей с инвалидностью, также немного сократилась — до 48%.

Возможности для трудоустройства внутренне перемещенных лиц создает только каждая третья компания, а поддержку работникам с деоккупированных территорий оказывают только 14% работодателей.

Проблема не только в желании

Еще одна проблема — готовность бизнеса создавать инклюзивные рабочие места. Более половины компаний (54%) не имеют такой возможности. Треть только планирует такие шаги, и только 17% уже обустроили рабочие места с учетом потребностей разных групп работников.

На первый взгляд это выглядит как снижение интереса к социальной ответственности. Но, как показывает исследование, на практике многие компании просто вынуждены концентрироваться на выживании: растут затраты, сохраняется нестабильность, в частности в энергоснабжении.

Инклюзивность в таких условиях часто не становится стратегическим направлением, а остается ситуативной инициативой.

Трудоустройство само по себе не гарантирует успешную адаптацию, особенно для ветеранов. Для этого требуются внутренние программы поддержки, обучение менеджеров и изменения в корпоративной культуре.

Пока только 18,6% компаний имеют такие программы. Еще 30% планируют их ввести, а остальные либо не определились, либо не рассматривают этот вопрос.

Почему это стратегический риск

В международной практике инклюзивность все чаще рассматривается как фактор конкурентоспособности, а не только как социальная ответственность. Разнообразие команд связывают с лучшими финансовыми результатами.

В Украине часть бизнеса до сих пор воспринимает это как дополнительную нагрузку. В то же время демографические потери, мобилизация и миграция лишь усугубляют дефицит кадров.

Читайте также Какие гранты могут получить бизнес и ветераны в Украине: суммы и условия

В результате возникает парадокс: компании говорят о нехватке работников, но сами ограничивают круг кандидатов. В долгосрочной перспективе это может оказаться серьезным риском для развития бизнеса.

Ранее мы сообщали , что работодатели все активнее рассматривают трудоустройство ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников 60+ лет и молодежи без опыта.

