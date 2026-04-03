Бизнесу не хватает кадров, но он не спешит привлекать ветеранов и ВПЛ
Украинский рынок труда в 2026 году оказался в сложной ситуации: компании все чаще говорят о нехватке работников, но не спешат привлекать тех, кто мог бы частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр рынка труда» от Grc.ua.
Бизнес сокращает внимание к инклюзивности
34,9% компаний вообще не работают с темой инклюзивности и безбарьерности. Это на 8 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
«Эта динамика выглядит особенно контрастно на фоне публичных дискуссий о необходимости расширять доступ к трудоустройству людей с инвалидностью, ветеранам и другим уязвимым группам. Ведь именно эти категории все чаще называют „резервом“ для рынка труда», — отмечают исследователи.
При этом количество работодателей, системно занимающихся реинтеграцией военных, уменьшилось с 43% до 30%. Доля компаний, трудоустраивающих людей с инвалидностью, также немного сократилась — до 48%.
Возможности для трудоустройства внутренне перемещенных лиц создает только каждая третья компания, а поддержку работникам с деоккупированных территорий оказывают только 14% работодателей.
Проблема не только в желании
Еще одна проблема — готовность бизнеса создавать инклюзивные рабочие места. Более половины компаний (54%) не имеют такой возможности. Треть только планирует такие шаги, и только 17% уже обустроили рабочие места с учетом потребностей разных групп работников.
На первый взгляд это выглядит как снижение интереса к социальной ответственности. Но, как показывает исследование, на практике многие компании просто вынуждены концентрироваться на выживании: растут затраты, сохраняется нестабильность, в частности в энергоснабжении.
Инклюзивность в таких условиях часто не становится стратегическим направлением, а остается ситуативной инициативой.
Трудоустройство само по себе не гарантирует успешную адаптацию, особенно для ветеранов. Для этого требуются внутренние программы поддержки, обучение менеджеров и изменения в корпоративной культуре.
Пока только 18,6% компаний имеют такие программы. Еще 30% планируют их ввести, а остальные либо не определились, либо не рассматривают этот вопрос.
Почему это стратегический риск
В международной практике инклюзивность все чаще рассматривается как фактор конкурентоспособности, а не только как социальная ответственность. Разнообразие команд связывают с лучшими финансовыми результатами.
В Украине часть бизнеса до сих пор воспринимает это как дополнительную нагрузку. В то же время демографические потери, мобилизация и миграция лишь усугубляют дефицит кадров.
В результате возникает парадокс: компании говорят о нехватке работников, но сами ограничивают круг кандидатов. В долгосрочной перспективе это может оказаться серьезным риском для развития бизнеса.
Ранее мы сообщали, что работодатели все активнее рассматривают трудоустройство ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников 60+ лет и молодежи без опыта.
Также по теме
Как оформить карточку налогоплательщика для ребенка за рубежом
Японский метод ведения бюджета Какейбо: как осознанно контролировать личный бюджет
Сколько денег нужно украинцам, чтобы жить в достатке или считаться состоятельным — опрос
Как научить ребенка финансовой грамотности
Можно ли управлять автомобилем, если срок действия водительского удостоверения истек
ТОП-5 «красных флажков» в вакансиях