Средняя зарплата в Украине выросла до 28 тыс. грн: где платят больше всего и меньше всего

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 грн. Это на 1,2% больше по сравнению с январем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По состоянию на 1 марта 2026 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,5 млн грн.

Региональное распределение зарплат

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице:

45 651 грн — Киев;

29 077 грн — Киевская область.

Самые низкие показатели:

20 083 грн — Кировоградская область;

20 460 грн — Черновицкая область.

Зарплаты по отраслям

Уровень доходов существенно отличается в зависимости от сферы деятельности.

Самые высокие зарплаты:

информация и телекоммуникации — 78 941 грн

Самые низкие зарплаты:

искусство, спорт, развлечения и отдых — 18 681 грн

Напомним, как ранее писал Finance.ua со ссылкой на OLX Работа, рабочие специальности входят в список самых высокооплачиваемых профессий. В частности, порой медианные зарплаты превышают показатель в 60 тыс. грн. Рекордные показатели роста зарплат на вакансии маляра в категории строительства (+43% до 40 тыс. грн), комплектовщика (+34% до 28 тыс. грн), прораба (+33% до 50 тыс. грн), каменщика (+32% до 56 тыс. грн).

Вопрос оплаты труда в государственном секторе всегда был одним из самых острых для украинского общества. С одной стороны, необходимость привлекать профессиональные кадры, с другой — ограниченные возможности бюджета в условиях войны. В 2024—2026 годах система оплаты труда госслужащих претерпела кардинальные трансформации. Finance.ua разобрался , из чего сегодня складывается зарплата чиновника, какие ограничения действуют в 2026 году и почему статистика иногда демонстрирует заоблачные цифры.

