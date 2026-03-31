Средняя зарплата в Украине выросла до 28 тыс. грн: где платят больше всего и меньше всего
Средняя заработная плата штатных работников в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 грн. Это на 1,2% больше по сравнению с январем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
По состоянию на 1 марта 2026 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,5 млн грн.
Региональное распределение зарплат
Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице:
- 45 651 грн — Киев;
- 29 077 грн — Киевская область.
Самые низкие показатели:
- 20 083 грн — Кировоградская область;
- 20 460 грн — Черновицкая область.
Зарплаты по отраслям
Уровень доходов существенно отличается в зависимости от сферы деятельности.
Самые высокие зарплаты:
- информация и телекоммуникации — 78 941 грн
Самые низкие зарплаты:
- искусство, спорт, развлечения и отдых — 18 681 грн
Напомним, как ранее писал Finance.ua со ссылкой на OLX Работа, рабочие специальности входят в список самых высокооплачиваемых профессий. В частности, порой медианные зарплаты превышают показатель в 60 тыс. грн. Рекордные показатели роста зарплат на вакансии маляра в категории строительства (+43% до 40 тыс. грн), комплектовщика (+34% до 28 тыс. грн), прораба (+33% до 50 тыс. грн), каменщика (+32% до 56 тыс. грн).
Вопрос оплаты труда в государственном секторе всегда был одним из самых острых для украинского общества. С одной стороны, необходимость привлекать профессиональные кадры, с другой — ограниченные возможности бюджета в условиях войны. В 2024—2026 годах система оплаты труда госслужащих претерпела кардинальные трансформации. Finance.ua разобрался, из чего сегодня складывается зарплата чиновника, какие ограничения действуют в 2026 году и почему статистика иногда демонстрирует заоблачные цифры.
