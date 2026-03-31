Зарплати робітничих професій зросли до 60 тис. грн — нові дані OLX

Робітничі спеціальності входять до переліку найбільш високооплачуваних професій. Зокрема подекуди медіанні зарплати перевищують показник у 60 тис. грн.

Про це свідчать дані OLX Робота.

Аналітики сайту дослідили, як у 2026 році змінилися попит роботодавців, активність пошукачів і рівень оплати праці у сегменті «блакитних комірців».

Зарплати зросли на 10−40%

Тенденція зростання оплати праці відстежується майже на всі посади робітничих спеціальностей на платформі.

Рекордні показники зростання зарплат на вакансії маляра у категорії будівництва (+43% до 40 тис. грн), комплектувальника (+34% до 28 тис. грн), виконроба (+33% до 50 тис. грн), муляра (+32% до 56 тис. грн).

У межах від 15 до 20% стали вищими медіанні заробітні плати в електрика (30 тис. грн), зварювальника у категорії будівництва (35 тис. грн), монтажника у категорії виробництва (35 тис. грн), сантехніка (35 тис. грн), токара (32 тис. грн) та штукатура (63 тис. грн).

Дещо менші показники підвищення медіанної зарплати (+10−15%) у лютому 2026 спостерігали на посади будівельника (45 тис. грн), монтажника у категорії будівництва (40 тис. грн), пакувальника (22 тис. грн), слюсара (25 тис. грн) та столяра (29 тис. грн).

Зниження медіанної зарплати, порівняно з лютим 2025, відбулось лише на деякі професії у категорії виробництва, а саме: маляра (-25% до 30 тис. грн) та зварювальника (-3% до 34 тис. грн).

Попит на фахівців

На більшість проаналізованих вакансій кількість пропозицій на платформі стала меншою, порівняно з минулим роком.

Помітний спад кількості пропозицій на посаду зварювальника у категорії будівництва: -89%. На вакансію плиточника -52%, на маляра у категорії виробництва -47%, на токара -37% та штукатура -36%.

На 20−25% став меншим попит серед роботодавців на будівельників, мулярів, слюсарів, столярів. На інші вакансії показники нижчі, у межах від -2% до -15%.

Натомість професіями, на які фіксували помітне зростання попиту серед роботодавців, стали:

комплектувальник, зростання майже у 12 разів;

зварювальник у категорії виробництва, зростання у понад 6 разів;

машиніст екскаватора, +47%;

виконроб, +11%.

Щодо попиту на робітничі вакансії серед шукачів роботи на платформі — також зафіксовано спад, порівняно з лютим 2025. Однак все ж він перевищує пропозицію. Відповідно, подекуди спостерігається понад 20 відгуків на 1 оголошення з пропозицією щодо роботи, що свідчить про інтерес до сфери «блакитних комірців» зі сторони фахівців.

Такий показник (21 відгук на 1 оголошення) — на посаді пакувальника. 18 відгуків припадає на 1 оголошення з пропозицією роботи для різноробочого у категорії будівництва. Потенційно, ці вакансії роботодавцям закрити легше, зважаючи на високу конкуренцію серед шукачів.

У середньому 5−6 відгуків припадає на 1 оголошення з пропозицією роботи малярем, будівельником, комплектувальником, плиточником, фасадником, штукатуром. Тож конкуренція серед кандидатів на ці посади більш помірна.

Найменша активність шукачів на професії: сантехніка, виконроба, машиніста екскаватора, електрика, зварювальника, слюсаря, токаря, столяра — на 1 оголошення в середньому припадає 1−3 відгуки.

Дефіцит кадрів

Попри відчутне зростання зарплат у робітничих професіях, кількість вакансій здебільшого зменшується. Водночас на частину посад стабільно бракує кандидатів, про що свідчить низька кількість відгуків.

Натомість простіші позиції залишаються більш конкурентними серед шукачів.

Це формує ситуацію, де дефіцит спеціалістів зберігається навіть на фоні зростання зарплат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що під час пошуку роботи кандидати часто стикаються з вакансіями без конкретних цифр. Замість цього роботодавці обмежуються формулюванням «конкурентна зарплата». Але без діапазону чи орієнтирів складно зрозуміти, чи йдеться про справді вигідну пропозицію, чи лише про спробу не озвучувати суму.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.