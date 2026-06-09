Подарок, донат или возврат долга: какие фразы в переводах могут вызвать вопросы у банка или налоговой Сегодня 09:32 — Финтех и Карты

Банки анализируют карточные операции не только по словам в назначении платежа

Даже обычный перевод может вызвать вопросы у банка или налоговой, если его назначение выглядит как оплата товара, услуги или регулярный доход. Главное правило — писать правдиво, конкретно и так, чтобы из формулировки было понятно: это бытовая, семейная или личная операция, а не скрытая предпринимательская деятельность.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Единого «черного списка» слов для всех банков нет. Банки анализируют карточные операции не только по словам о назначении платежа. Значение имеют сумма, частота переводов, поведение клиента, источник денежных средств, регулярность поступлений и другие признаки.

Однако текст в поле «назначение платежа» может стать одним из факторов для проверки. Если физическое лицо регулярно получает переводы с формулировками «за товар», «за услугу», «за консультацию» или «зарплата», банк может расценить это как признак предпринимательской деятельности без надлежащего оформления.

Поэтому назначение платежа должно соответствовать реальному содержанию операции. Не стоит придумывать формулировки только для того, чтобы «обойти» проверку: в случае запроса банка или ГНС придется объяснять происхождение средств и подтверждать документы.

Как писать назначение платежа для переводов родственникам

Переводы между близкими родственниками обычно носят бытовой или семейный характер. Чтобы избежать лишних вопросов, в назначении следует указывать, кто именно переводит средства и с какой целью.

Примеры:

«Помощь от отца на обучение»;

«Материальная поддержка от мужа»;

«Помощь дочери на аренду жилья»;

«Деньги родителям на оплату коммунальных услуг»;

«Помощь бабушке на лекарства»;

«Финансовая поддержка сына для обучения».

Такие формулировки показывают, что перевод не является оплатой товара или услуги.

Компенсация общих расходов

Украинцы часто делят между собой расходы на ужин, горючее, билеты, путешествия, продукты или коммунальные платежи. В таких случаях лучше не писать просто «компенсация», а конкретизировать, за что возвращаются деньги.

Примеры:

«Компенсация расходов на общий ужин»;

«Возврат денег за билеты в кино»;

«Доля за заказ еды 04.06.2026»;

«Компенсация горючего за совместную поездку во Львов»;

«Возмещение расходов на продукты за неделю»;

«Доля в оплате детского сада за июнь».

Желательно хранить чеки, электронные квитанции или скриншоты заказов, если речь идет о крупных суммах.

Возврат долга

Формулировка «возврата долга» сама по себе не запрещена. Но если таких платежей много, банк может спросить, почему на счет регулярно поступают средства в качестве возврата займов.

Безопаснее детализировать платеж и иметь подтверждение: расписку, договор займа или другой документ.

Примеры:

«Возврат займа по расписке от 01.05.2026»;

«Возвращение части займа по договоренности»;

«Возврат средств, предоставленных взаймы».

В то же время, не стоит злоупотреблять одинаковыми формулировками. Большое количество регулярных возвратов долга может выглядеть для финансового мониторинга как неоформленная деятельность по кредитованию.

Продажа личных вещей

Если человек продает собственную вещь, стоит прямо отметить, что это личное имущество, а не товар в рамках бизнеса.

Примеры:

«Возврат денег за б/у iPhone 12, личное пользование»;

«Расчет за личный телевизор Samsung»;

«Возврат средств за подержанный ноутбук»;

«Расчет за личный автомобиль Toyota Camry 2018»;

«Компенсация за личные вещи из гардероба».

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Формулировки «подержанный», «личный», «из личного пользования» помогают отделить разовую продажу от регулярной торговли.

Переводы за услуги физическим лицам

Наибольшее количество вопросов могут вызвать платежи физическим лицам с назначением:

«за услуги»;

«за консультацию»;

«за ремонт»;

«за товар»;

«за заказ».

Такие формулировки указывают на получение дохода. Если человек системно продает товары или оказывает услуги, такая деятельность должна быть оформлена должным образом, в частности, через ФЛП или другую законную форму.

Если же речь идет о разовой бытовой помощи, следует писать конкретно:

«Компенсация расходов на горючее за подвоз»;

«Компенсация за помощь с переездом»;

«Возмещение транспортных расходов».

Переводы между собственными счетами

Переводы между собственными картами или счетами не являются доходом. Но для ясности лучше указывать, что средства переводятся между счетами одного лица.

Примеры:

«Перевод собственных средств между личными счетами»;

«Пополнение собственной карты»;

«Консолидация личных средств»;

«Перевод между собственными картами».

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Если ФЛП переводит средства с предпринимательского счета на личный, формулировка должна соответствовать учету и отчетности.

Аренда и коммунальные платежи

Для платежей за жилье, коммунальные услуги, интернет или электроэнергию лучше указывать период и сущность платежа.

Примеры:

«Оплата аренды жилья за июнь 2026 года»;

«Оплата коммунальных услуг за май»;

«Оплата за интернет за июнь»;

Компенсация затрат на электроэнергию.

Если арендодатель является ФЛП, важно, чтобы назначение платежа соответствовало договору и виду деятельности. Неудачные формулировки типа «компенсация коммунальных услуг» могут создать налоговые риски, если платеж фактически не отражен как доход ФЛП.

Подарок, донат, пожертвование

Фраза «подарок» не всегда автоматически означает, что налогов не будет. Для денежных переводов важно, кто именно дарит деньги и кому.

Если деньги приходят от близких родственников, это одна ситуация. Если же «подарок» или «донат» поступает от посторонних лиц, особенно регулярно, налоговая может расценить это как доход.

Отдельно следует быть осторожными с формулировками:

«донат»;

«пожертвование»;

«безвозвратная помощь».

Такие платежи не всегда освобождаются от налогообложения. Безопасными они могут быть только при наличии надлежащего статуса или оснований: например, для благотворительной организации, зарегистрированного волонтера или лица, у которого есть законные основания получать такую ​​помощь без налогообложения.

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Какие формулировки лучше не использовать

Физическим лицам без предпринимательского статуса следует избегать назначений:

«оплата за товар»;

«оплата за услуги»;

«за консультацию»;

«зарплата»;

«за ремонт»;

«за заказ»;

«коммерческая оплата».

Такие слова могут свидетельствовать о получении дохода. Если платеж действительно является оплатой за товар или услугу, его нужно производить в соответствии с налоговыми правилами.

Также не стоит оставлять предназначение пустым, если система позволяет его заполнить. Пустое поле не всегда является проблемой, но оно оставляет больше пространства для разной трактовки операции.

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