НБУ изменил правила безналичных оплат: что будет с карточными платежами Сегодня 16:06 — Финтех и Карты

Национальный банк Украины обновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются эмиссии и эквайринга платежных инструментов, то есть выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Какие данные теперь будут видеть пользователи

«Пользователю фактически не нужно будет дополнительно делать ничего. Пользователь будет иметь возможность более детально видеть, на кого он производит оплату за товар или услугу», — пояснил Дубас.

Больше всего нужно будет сделать эквайрам, то есть банкам или платежным операторам, которые позволяют нашим интернет-магазинам получать платежи.

Теперь пользователь будет видеть, кто является юридическим лицом, у которого покупает определенный товар или услугу. В частности, в платежных данных будут отображаться:

название юридического или физического лица;

банк, в котором обслуживается счет;

код транзакции;

дополнительная информация о платеже.

Для чего НБУ меняет правила

Одной из причин обновления регулирования стала борьба с так называемым мискодингом — случаями, когда невозможно точно определить назначение платежа.

По словам Дубаса, раньше банки и пользователи не всегда могли видеть, за что именно производится оплата. Теперь продавцы должны предоставлять более точную информацию о товарах и услугах.

Например, если клиент покупает электронику на маркетплейсе, в назначении платежа должно быть указано, что оплата производится именно за электронику.

Что изменится для банков и платежных систем

Обновленные правила касаются как эмитентов, так и эквайров. Эмитентом является банк или небанковское платежное учреждение, выпускающее банковскую карту. Эквайр — это учреждение, которое обеспечивает прием платежей для продавца.

По словам Дубаса, во время онлайн-оплаты взаимодействуют три стороны:

продавец товара или услуги;

эквайр, обеспечивающий прием платежа;

эмитент, выпустивший карту покупателя.

В течение шести месяцев банки и платежные операторы должны обновить свои ІТ-системы в соответствии с новыми требованиями НБУ.

Как изменения повлияют на продавцов без ФЛП

Бывает, что человек продает товар, однако не зарегистрирован как ФЛП. Это может быть б/у товар, который он продает на разных платформах. Это не в классическом понимании предприниматель.

Для того чтобы не заставлять такого человека открывать ФЛП, предусмотрена возможность идентификации. Продавцы, которые системно занимаются продажами, должны быть зарегистрированы как налогоплательщики. Если человек несколько раз в год продает подержанные вещи, то он должен указывать это в своем платеже. Таким образом, банк будет видеть, хочет ли человек уклониться от уплаты налогов или это разовая операция.

Что изменится для волонтеров

Волонтер должен зафиксировать во взаимодействии со своим банком то, что он периодически осуществляет волонтерскую деятельность по сбору средств.

«Я бы разделил волонтеров и официантов. Чаевые, которые ты даешь официанту по собственному желанию, это одна история, а волонтерство — это совсем другое. Волонтер должен зафиксировать во взаимодействии со своим банком то, что он периодически осуществляет волонтерскую деятельность по сбору средств. Здесь нужно отделить тех людей, которые действительно помогают нашей армии, от тех, кто только прикрывается волонтерской деятельностью. Во втором случае государство теряет, поскольку падает доверие к волонтерству. Поэтому псевдоволонтерам нельзя предоставлять такие возможности», — отметил Дубас.

Благодаря изменениям, в квитанциях будет больше информации о получателе средств, а банки получат более четкие правила для работы с волонтерскими сборами, чаевыми и оплатой через онлайн-платформы.

