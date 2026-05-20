Оплатить штраф ПДД теперь можно через Дія. АІ — инструкция
Об этом сообщила пресс-служба Дії.
Как оплатить штраф через Дія. АІ
- открыть чат с Дія. АІ в приложении Дія;
- написать запрос о штрафах ПДД;
- пересмотреть список имеющихся штрафов с датой, суммой и деталями нарушения;
- выбрать нужный штраф;
- нажать кнопку оплаты;
- получить электронную квитанцию.
Какие статусы отображает система
- уплачено;
- ожидает подтверждения;
- не зачислено.
Какие еще возможности доступны
- как обжаловать штраф;
- как взять ответственность за возбуждение на себя, если автомобиль зарегистрирован на другое лицо;
- где найти другие государственные услуги в приложении.
