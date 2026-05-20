Оплатить штраф ПДД теперь можно через Дія. АІ — инструкция Сегодня 09:16 — Финтех и Карты

Украинцы могут проверять и оплачивать штрафы за нарушения ПДД непосредственно в чате с Дія.АІ.



Об этом Об этом сообщила пресс-служба Дії.

Как оплатить штраф через Дія. АІ

Чтобы уплатить штраф ПДД через AI-агента, нужно выполнить несколько простых шагов:

открыть чат с Дія. АІ в приложении Дія;

написать запрос о штрафах ПДД;

пересмотреть список имеющихся штрафов с датой, суммой и деталями нарушения;

выбрать нужный штраф;

нажать кнопку оплаты;

получить электронную квитанцию.

После этого статус платежа можно проверить в том же чате.

Какие статусы отображает система

В разделе со штрафами пользователи могут увидеть один из трех статусов:

уплачено;

ожидает подтверждения;

не зачислено.

Это позволяет быстро убедиться, что деньги успешно поступили.

Какие еще возможности доступны

Кроме оплаты штрафов, Дія. АІ может предоставить информацию:

как обжаловать штраф;

как взять ответственность за возбуждение на себя, если автомобиль зарегистрирован на другое лицо;

где найти другие государственные услуги в приложении.

По данным Минцифры, первого государственного AI-агента уже протестировали более 500 тысяч украинцев. Сервис призван упростить доступ к государственным услугам и снизить количество лишних переходов в приложении.

Напомним, кроме функции уплаты штрафов ПДД с Дія. АІ можно получить выписку о месте жительства взрослого и выписку о месте жительства ребенка.

