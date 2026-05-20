Оплатить штраф ПДД теперь можно через Дія. АІ — инструкция

Украинцы могут проверять и оплачивать штрафы за нарушения ПДД непосредственно в чате с Дія.АІ.

Как оплатить штраф через Дія. АІ

Чтобы уплатить штраф ПДД через AI-агента, нужно выполнить несколько простых шагов:
  • открыть чат с Дія. АІ в приложении Дія;
  • написать запрос о штрафах ПДД;
  • пересмотреть список имеющихся штрафов с датой, суммой и деталями нарушения;
  • выбрать нужный штраф;
  • нажать кнопку оплаты;
  • получить электронную квитанцию.
После этого статус платежа можно проверить в том же чате.
Создано с помощью ИИ
Какие статусы отображает система

В разделе со штрафами пользователи могут увидеть один из трех статусов:
  • уплачено;
  • ожидает подтверждения;
  • не зачислено.
Это позволяет быстро убедиться, что деньги успешно поступили.
Какие еще возможности доступны

Кроме оплаты штрафов, Дія. АІ может предоставить информацию:
  • как обжаловать штраф;
  • как взять ответственность за возбуждение на себя, если автомобиль зарегистрирован на другое лицо;
  • где найти другие государственные услуги в приложении.
По данным Минцифры, первого государственного AI-агента уже протестировали более 500 тысяч украинцев. Сервис призван упростить доступ к государственным услугам и снизить количество лишних переходов в приложении.
Напомним, кроме функции уплаты штрафов ПДД с Дія. АІ можно получить выписку о месте жительства взрослого и выписку о месте жительства ребенка. Подробнее о новых фичах мы рассказывали здесь.
Светлана Вышковская
