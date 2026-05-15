Банки не планируют повышать лимит p2p-переводов в 100 тыс. грн
Как формировался лимит
На что направлен меморандум
Справка Finance.ua:
- 14 мая Национальная ассоциация банков Украины вместе с Ассоциацией украинских банков подписала обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг;
- первый меморандум был подписан 10 декабря 2024 года. Поначалу к нему присоединились четыре крупных банка-эмитента, а сам документ оставался открытым для присоединения других банков и поставщиков платежных услуг. В последствии к инициативе присоединялись другие участники рынка. К началу 2026 года к нему присоединились более 50 банков и финансовых учреждений;
- тогда ввели следующие ограничения: 50 тыс. грн для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, и 150 тыс. грн для клиентов со средним и низким уровнем риска со снижением этого лимита до 100 тыс. грн с 1 июня;
- ключевая цель нового меморандума — обеспечение прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предупреждение мошенничества и недопущение использования финансово-банковской системы в незаконных целях путем введения единых правил работы для всех подписантов;
- меморандум детализирует подходы к работе с вновь и неактивными ФЛП, предусматривает отдельные механизмы для юридических лиц с признаками рисковой деятельности, а также усиливает антифрод-подходы и мониторинг с целью противодействия использованию так называемых «дропов» — лиц, чьи счета или платежные инструменты могут использоваться для перемещения средств в рамках незаконных схем и обслуживания теневого сектора экономики
За перевод от родственников могут оштрафовать: какие правила действуют в Польше
Солнечный самолет, облетевший Землю, завершил историю катастрофой
Дія. AI теперь работает в приложении — какие функции доступны
«Национальный кешбэк»: что нужно сделать до 15 мая, чтобы не потерять деньги
Лимиты на переводы «спящих» ФЛП и юрлиц: какие суммы
В Китае показали пилотируемого робота-трансформера