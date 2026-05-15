Банки не планируют повышать лимит p2p-переводов в 100 тыс. грн Сегодня 10:00 — Финтех и Карты

Участники банковского рынка не видят необходимости увеличивать базовый месячный лимит p2p-переводов в 100 тыс. грн. Клиенты с более высокими официальными доходами или подтвержденным происхождением средств могут получить индивидуальный лимит в банке.

Об этом сообщил президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как формировался лимит

По словам Дубаса, лимит в 100 тыс. грн определялся по простому принципу: на момент принятия решения средняя зарплата в Украине составляла 22−25 тыс. грн, а установленный порог примерно в четыре раза превышал этот показатель.

В банки обращались клиенты с более высокими официальными доходами, а также военнослужащие, получающие боевые выплаты, с просьбой увеличить лимиты.

Для этого клиенты могут подтвердить доходы через справки ОК-5 и ОК-7 в приложении «Дія». После проверки документов банк имеет право установить индивидуальный лимит в соответствии с подтвержденным источником поступлений.

Банки также могут учитывать другие подтвержденные источники происхождения средств, в частности договоры купли-продажи автомобиля, недвижимости или иного имущества.

На что направлен меморандум

«Этот меморандум больше касается новых подходов именно к компаниям-оболочкам с определенными индикаторами и использованию ФЛП первой, второй и третьей групп для дробления платежей и сомнительных операций», — сообщил Дубас.

Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов сообщил в Facebook, что к обновленному меморандуму уже присоединились 25 банков и небанковских учреждений.

Он подчеркнул, что меморандум является инструментом саморегуляции рынка и не заменяет законодательство. Каждый банк и далее будет работать в рамках действующего законодательства, собственной политики и риск-ориентированного подхода.

Справка Finance.ua:

14 мая Национальная ассоциация банков Украины вместе с Ассоциацией украинских банков подписала обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг;

первый меморандум был подписан 10 декабря 2024 года. Поначалу к нему присоединились четыре крупных банка-эмитента, а сам документ оставался открытым для присоединения других банков и поставщиков платежных услуг. В последствии к инициативе присоединялись другие участники рынка. К началу 2026 года к нему присоединились более 50 банков и финансовых учреждений;



тогда ввели следующие ограничения: 50 тыс. грн для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, и 150 тыс. грн для клиентов со средним и низким уровнем риска со снижением этого лимита до 100 тыс. грн с 1 июня;



ключевая цель нового меморандума — обеспечение прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предупреждение мошенничества и недопущение использования финансово-банковской системы в незаконных целях путем введения единых правил работы для всех подписантов;



меморандум детализирует подходы к работе с вновь и неактивными ФЛП, предусматривает отдельные механизмы для юридических лиц с признаками рисковой деятельности, а также усиливает антифрод-подходы и мониторинг с целью противодействия использованию так называемых «дропов» — лиц, чьи счета или платежные инструменты могут использоваться для перемещения средств в рамках незаконных схем и обслуживания теневого сектора экономики

