0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки не планируют повышать лимит p2p-переводов в 100 тыс. грн

Финтех и Карты
64
Клиенты с более высокими официальными доходами или подтвержденным происхождением средств могут получить индивидуальный лимит в банке.
Клиенты с более высокими официальными доходами или подтвержденным происхождением средств могут получить индивидуальный лимит в банке.
Участники банковского рынка не видят необходимости увеличивать базовый месячный лимит p2p-переводов в 100 тыс. грн. Клиенты с более высокими официальными доходами или подтвержденным происхождением средств могут получить индивидуальный лимит в банке.
Об этом сообщил президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как формировался лимит

По словам Дубаса, лимит в 100 тыс. грн определялся по простому принципу: на момент принятия решения средняя зарплата в Украине составляла 22−25 тыс. грн, а установленный порог примерно в четыре раза превышал этот показатель.
В банки обращались клиенты с более высокими официальными доходами, а также военнослужащие, получающие боевые выплаты, с просьбой увеличить лимиты.
Место для вашей рекламы
Для этого клиенты могут подтвердить доходы через справки ОК-5 и ОК-7 в приложении «Дія». После проверки документов банк имеет право установить индивидуальный лимит в соответствии с подтвержденным источником поступлений.
Банки также могут учитывать другие подтвержденные источники происхождения средств, в частности договоры купли-продажи автомобиля, недвижимости или иного имущества.

На что направлен меморандум

«Этот меморандум больше касается новых подходов именно к компаниям-оболочкам с определенными индикаторами и использованию ФЛП первой, второй и третьей групп для дробления платежей и сомнительных операций», — сообщил Дубас.
Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов сообщил в Facebook, что к обновленному меморандуму уже присоединились 25 банков и небанковских учреждений.
Он подчеркнул, что меморандум является инструментом саморегуляции рынка и не заменяет законодательство. Каждый банк и далее будет работать в рамках действующего законодательства, собственной политики и риск-ориентированного подхода.

Справка Finance.ua:

  • 14 мая Национальная ассоциация банков Украины вместе с Ассоциацией украинских банков подписала обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг;
  • первый меморандум был подписан 10 декабря 2024 года. Поначалу к нему присоединились четыре крупных банка-эмитента, а сам документ оставался открытым для присоединения других банков и поставщиков платежных услуг. В последствии к инициативе присоединялись другие участники рынка. К началу 2026 года к нему присоединились более 50 банков и финансовых учреждений;
  • тогда ввели следующие ограничения: 50 тыс. грн для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, и 150 тыс. грн для клиентов со средним и низким уровнем риска со снижением этого лимита до 100 тыс. грн с 1 июня;
  • ключевая цель нового меморандума — обеспечение прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предупреждение мошенничества и недопущение использования финансово-банковской системы в незаконных целях путем введения единых правил работы для всех подписантов;
  • меморандум детализирует подходы к работе с вновь и неактивными ФЛП, предусматривает отдельные механизмы для юридических лиц с признаками рисковой деятельности, а также усиливает антифрод-подходы и мониторинг с целью противодействия использованию так называемых «дропов» — лиц, чьи счета или платежные инструменты могут использоваться для перемещения средств в рамках незаконных схем и обслуживания теневого сектора экономики
По материалам:
Finance.ua
Перевод денегПеревод средствБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems