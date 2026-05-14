«Национальный кешбэк»: что нужно сделать до 15 мая, чтобы не потерять деньги

Украинцам, участвующим в программе «Национальный кешбэк», нужно до 15 мая выбрать банковскую карту в приложении Дія. Без этого система не сможет засчитать накопленные средства, а невыплаченные суммы могут быть аннулированы.

Об этом сообщила пресс-служба Дії.

Что нужно сделать для получения выплаты

Для получения средств необходимо войти в раздел «Услуги» → «Национальный кешбэк» в приложении Дії и нажать «Выбрать карту». После этого можно выбрать уже открытую карту для выплат или оформить новую.

Тем, кто раньше выбрал карточку в Дії и получал на нее кешбэк, повторно ничего делать не нужно.

Что будет, если не выбрать карту

В настоящее время выплаты за апрель переходят в статус обработки. Система проверяет сумму кешбэка, а также наличие невыплаченных начислений за февраль и март. Если эти средства не были зачислены ранее, они будут добавлены к следующей выплате.

Однако если до 15 мая карта не будет выбрана, система не сможет произвести зачисление. В таком случае кешбэк за апрель и невыплаченные суммы за предыдущие месяцы будут отменены.

Ранее мы сообщали , что в правительстве продолжили государственную программу «Национальный кешбэк», учитывая ее экономический эффект и рост спроса на украинскую продукцию. Программа будет действовать до 30 апреля 2028 года.

