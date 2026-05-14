0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Национальный кешбэк»: что нужно сделать до 15 мая, чтобы не потерять деньги

Финтех и Карты
1
Национальный кешбэк
Национальный кешбэк
Украинцам, участвующим в программе «Национальный кешбэк», нужно до 15 мая выбрать банковскую карту в приложении Дія. Без этого система не сможет засчитать накопленные средства, а невыплаченные суммы могут быть аннулированы.
Об этом сообщила пресс-служба Дії.

Что нужно сделать для получения выплаты

Для получения средств необходимо войти в раздел «Услуги» → «Национальный кешбэк» в приложении Дії и нажать «Выбрать карту». После этого можно выбрать уже открытую карту для выплат или оформить новую.
Тем, кто раньше выбрал карточку в Дії и получал на нее кешбэк, повторно ничего делать не нужно.

Что будет, если не выбрать карту

В настоящее время выплаты за апрель переходят в статус обработки. Система проверяет сумму кешбэка, а также наличие невыплаченных начислений за февраль и март. Если эти средства не были зачислены ранее, они будут добавлены к следующей выплате.
Однако если до 15 мая карта не будет выбрана, система не сможет произвести зачисление. В таком случае кешбэк за апрель и невыплаченные суммы за предыдущие месяцы будут отменены.
Ранее мы сообщали, что в правительстве продолжили государственную программу «Национальный кешбэк», учитывая ее экономический эффект и рост спроса на украинскую продукцию. Программа будет действовать до 30 апреля 2028 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыДия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems