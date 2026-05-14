Лимиты на переводы «спящих» ФЛП и юрлиц: какие суммы Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

Лимиты на переводы «спящих» ФЛП и юрлиц: какие суммы

С августа 2026 года планируется распространить на переводы со счетов вновь и «спящих» физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц.

Какие суммы

Меморандум по прозрачности рынка платежных услуг, по которому банки в 2025 году ввели лимиты на переводы со счетов физических лиц 50−100 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в проекте меморандума, которым планируется подписать в четверг и с которым ознакомилось агентство « Интерфакс-Украина ».

Какие лимиты

Для ФЛП 2-й и 3-й групп на первом этапе предусмотрен лимит до 3 млн грн в месяц.

ФЛП 1-й группы — до 600 тыс. грн в месяц,

для юрлиц — до 5 млн грн в месяц.

Что дальше

На втором этапе, который должен наступить через три месяца, в ноябре этого года, ограничения должны быть увеличены:

до 1 млн грн в месяц для ФЛП 2-й и 3-й групп,

400 тыс. грн 1-й группы,

для юрлиц — до 1 млн грн в месяц.

Кроме того, обновленная версия меморандума предполагает усиление противодействия мошенникам и более тесный обмен информацией о подозрительных клиентах.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года ввел на 6 месяцев ограничения на исходные переводы между счетами физических лиц в пределах одного банка на счета в других банках.

После этого банки с 1 февраля 2025 года ввели еще более жесткие лимиты в рамках подписанного Меморандума по прозрачности рынка платежных услуг: 50 тыс. грн для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, и 150 тыс. грн для клиентов со средним и низким уровнем риска. июня 2025 года.

Кроме того, в этих лимитах учитывается не только Р2Р-переводы, которые ограничил Нацбанк, но и переводы по реквизитам IBAN.

Декларировалось, что банки могут смягчить лимиты на P2P-переводы, предусмотренные в Меморандуме, при внедрении реестра дропов и автоматизированной верификации доходов клиентов. Впрочем, принятие соответствующего закона о таком реестре затягивается.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.