В Украине создали лазер «Тризуб»

В Украине создали новое высокоэффективное лазерное оружие для охоты на вражеские беспилотники. Усовершенствованный лазерный комплекс «Тризуб» теперь работает в составе мобильной прицепной системы.

Об этом сообщает Милитарный

В настоящее время установка от Celebra Tech проходит завершающие тесты перед официальной премьерой. Однако уже сейчас разработка демонстрирует поразительные результаты: комплекс легко справляется с разведывательными аппаратами на дистанции до 1500 метров. Для популярных на фронте FPV-дронов эффективная зона поражения составляет около 800−900 метров.

Однако это не предел. Компания заявила об амбициозных целях для крупных объектов.

«На сегодняшний день „Тризуб“ практически способен достигать цели на расстоянии 5 км — это позволит эффективно сбивать БпЛА типа Shahed», — отметили в Celebra Tech.

Прицепная платформа делает систему очень маневровой. Ее можно быстро перебросить на сложные направления, это идеальное решение для прикрытия военных позиций.

Также установка подходит для защиты стратегических предприятий. Комплекс может стать частью частной сети противовоздушной обороны. Кроме боевой работы лазер планируют использовать для дистанционного разминирования территорий.

Инженеры внедрили в свою разработку систему донаведения на основе искусственного интеллекта. Она самостоятельно захватывает враждебный объект в небе, а искусственный «разум» сопровождает цель без вмешательства оператора.

Разработчики синхронизировали лазер с радиолокационными станциями, что позволяет получать точные данные о траектории полета дронов. Такая интеграция минимизирует время реакции системы. Лазерный луч бьет точно в цель, выводя из строя электронику или поджигая корпус БПЛА.

