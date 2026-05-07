Гуманоидные роботы могут стать новым «оружием» Китая в мировой экономике

Аналитики Morgan Stanley считают, что гуманоидные роботы могут стать для Китая таким же стратегическим прорывом, каким раньше стали электромобили и аккумуляторы, пишет Bloomberg.
В новом отчете экономисты прогнозируют, что благодаря раннему развитию робототехники доля Китая в мировом производстве вырастет с нынешних 15% до 16,5% к 2030 году.
В последние годы гуманоидные роботы в Китае перешли от экспериментов в лабораториях к реальному использованию. Их уже тестируют и внедряют на заводах, в технопарках, университетах и ​​аэропортах. Также к развитию отрасли активно привлекается государство через закупки и поддержку компаний. Экономисты отмечают, что Китай традиционно быстро определяет перспективные направления развития и инвестирует в них еще до того, как рынок станет массовым. Именно так случилось с индустрией электромобилей.
Китайские компании сейчас активно строят собственную цепь производства компонентов для гуманоидных роботов. Это дает им преимущество конкурентам из Японии, Кореи и США, которые часто зависят от китайских деталей и поставок.
В Китае регулярно появляются новости о новых достижениях роботов. Одним из примеров стал гуманоидный робот, преодолевший полумарафон за 50 минут и 26 секунд. На фоне этого инвесторы начали активнее вкладывать средства в робототехнические компании.
В то же время, США также активно работают в этом направлении. В частности, Tesla инвестирует значительные ресурсы в создание собственных гуманоидов. Однако подход двух стран разный: американские компании делают ставку на дорогостоящие высокотехнологичные прототипы и долгое тестирование, а китайские производители быстрее выпускают продукты на рынок и совершенствуют их уже при использовании.
Эксперты предупреждают, что будущей проблемой могут стать торговые ограничения и опасения других стран по поводу зависимости от китайских технологий.
По материалам:
Економічна Правда
