В ЕС утвердили новый стандарт зарядки ноутбуков: что изменилось

Теперь каждый новый ноутбук, поступающий в продажу в странах ЕС, должен иметь по меньшей мере один USB-C порт для питания. Требование относится к устройствам с мощностью до 100 Вт.
Для более мощных моделей, в том числе игровых ноутбуков, предусмотрено исключение. Они могут и далее использовать собственные разъемы питания, но USB-C порт в таких устройствах все равно должен присутствовать.
Производители также должны предлагать ноутбуки без зарядного устройства в комплекте. Такой подход должен поощрить пользователей повторно использовать уже существующие адаптеры и уменьшить количество электронных отходов.
Кого касается
Новые требования касаются только моделей, выходящих на рынок после 28 апреля. Уже выпущенные ноутбуки, а также используемые устройства под эти правила не подпадают.
В Евросоюзе ожидают, что переход на USB-C поможет потребителям экономить до 250 млн евро в год. Кроме того, новый стандарт должен сократить объем электронного мусора примерно на 11 тысяч тонн ежегодно.