Свернут ли «Национальный кешбэк»: в Минэкономики сделали заявление

67% опрошенных украинцев пользуются «Национальным кэшбеком»

В правительстве планируют продолжить государственную программу «Национальный кешбэк», учитывая ее экономический эффект и рост спроса на украинскую продукцию.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов в ходе презентации результатов исследования функционирования программы.

По словам Киндратова, правительство настроено и далее реализовывать программу.

«Правительство на сегодняшний день настроено продолжать указанную программу. Мы видим очень крутой эффект. Мы видим переход потребления на украинскую продукцию. Мы все хорошо знаем, что украинская продукция, купленная в Украине, возвращается почти 40%, потом в виде налогов разного типа в разные бюджеты», — отметил он.

Программа действует около двух лет. За это время ее масштаб расширился, а список сфер применения постепенно увеличивается.

Замминистра добавил, что полученные результаты исследования позволяют рассматривать программу как долгосрочный инструмент поддержки экономики.

«Сегодня Национальный кешбэк — это эффективный инструмент создания спроса на украинское, которым пользуются почти 4,8 миллиона граждан ежемесячно. Для потребителя он означает фактическое уменьшение издержек на покупки. Для украинских производителей — дополнительный спрос. Недавний переход к дифференцированным ставкам от 5 до 15% позволяет нам направлять государственную поддержку именно в те категории товаров, где импорт наиболее агрессивен, не увеличивая при этом общие затраты программы», — подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Сколько украинцев пользуются «Национальным кешбэком»

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, 67% опрошенных украинцев пользуются «Национальным кешбэком», и 95% из них оценивают программу положительно или нейтрально.

Программа также меняет потребительские привычки: 41% пользователей отмечают, что стали чаще покупать товары украинского производства.

Ритейлеры отмечают рост продаж украинских товаров на 7−9% в период действия программы — говорят представители некоторых торговых сетей с наибольшим национальным покрытием.

В то же время, программа имеет более широкий экономический эффект — она способствует детенизации и развитию безналичных расчетов. В частности, по данным исследования, в сегменте программы безналичные платежи растут в 2,2 раза быстрее, чем в среднем по рынку.

Кроме того, у программы есть четкий социальный фокус. Большинство ее пользователей, а именно 63%, — это люди с семейным доходом до 40 тыс. грн, которые используют кешбэк как инструмент экономии.

Среди категорий расходования накоплений по программе «Национальный кешбэк» первенство по коммунальным услугам. 70% начислений тратят именно на оплату коммуналки.

Напомним, с 1 марта программа работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня кешбэка:

15% - на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп;

5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме сыров и творога), соусы и приправы.

