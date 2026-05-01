Заблокированы 100 000 спам-номеров: как остановить рекламные звонки

В Украине за 6 месяцев действия новых правил электронных коммуникаций было заблокировано более 100 000 номеров, которые использовались для распространения спама.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Система блокировки основана на обращениях абонентов и автоматическом анализе активности номеров.

Как пишет Минцифры, вы можете помочь операторам блокировать спам-номера. Есть три способа подать жалобу:

1. Сообщите спам-номер своему оператору:

Vodafone — в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar — в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466 # в роуминге;

Lifecell — в приложении или по номеру: 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

2. Отправляйте жалобы на спам-звонки на горячую линию Правительства — 1545.

Обратитесь к НКЭК через 3.через форму на сайте

Как операторы определяют, кого блокировать

Ваш личный номер не заблокирован случайно. После получения жалобы система проверяет подозрительный номер. Его заблокируют, если он совпадает хотя бы по двум критериям из этого списка:

на номер невозможно перезвонить;

во время звонка вместо живого человека включается записанное сообщение;

разговоры длятся менее минуты или вызовы осуществляются вообще без общения;

номер используется исключительно для звонков (без Интернет или SMS);

более 50% вызовов — на разные номера;

люди массово жалуются на этот контакт.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.