Заблокированы 100 000 спам-номеров: как остановить рекламные звонки
- Vodafone — в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;
- Kyivstar — в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466 # в роуминге;
- Lifecell — в приложении или по номеру: 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
Как операторы определяют, кого блокировать
- на номер невозможно перезвонить;
- во время звонка вместо живого человека включается записанное сообщение;
- разговоры длятся менее минуты или вызовы осуществляются вообще без общения;
- номер используется исключительно для звонков (без Интернет или SMS);
- более 50% вызовов — на разные номера;
- люди массово жалуются на этот контакт.
Европа инвестирует €100 млн в революционный авиадвигатель (фото)
ПартнерскаяДиджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом
В Евросоюзе готовятся отказаться от бумажных документов: что взамен
70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
Сколько стоит вернуть средства, если случайно перевели не туда
Какие ошибки могут быть при переводе денег