70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»

Большинство клиентов украинских банков отказываются от бумажных документов при открытии счетов и выбирают цифровую верификацию через приложение «Дія».
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков со ссылкой на результаты опроса интегрировавших сервис банков.
По данным исследования, около 70% клиентов банков-партнеров выбирают «Дію» при открытии счета.
«По результатам опроса 24 банков-партнеров, которые интегрировали Дію — бумажные ксерокопии и ручной ввод данных окончательно в прошлом. Рекорд скорости онбординга клиента сейчас составляет всего 93 секунды», — отметил Борняков.
Среди основных причин перехода банков и клиентов на цифровые инструменты:
  • минимизация человеческого фактора и ошибок при вводе данных;
  • снижение операционных расходов и времени на проверку документов;
  • рост конверсии благодаря упрощению процедуры регистрации.

Банки с самыми высокими показателями

Как сообщила пресс-служба «Дії», самая высокая доля использования «Дії» для верификации клиентов зафиксирована в следующих банках:
  • Радобанк, МТБ Банк, Бизнесбанк — 100%;
  • Банк Власний Рахунок — 90%;
  • Асвио Банк — 86%;
  • ПУМБ — 80%.
В частности, в monobank открытие счета может занять только 93 секунды благодаря интеграции с «Дія».

Как работает цифровая верификация

Ключевым инструментом является функция мультишеринга документов, позволяющая передавать сразу несколько цифровых документов в пределах одного запроса.
Процесс выглядит так:
  1. Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе банка.
  2. Выбор необходимых документов.
  3. Подтверждает запрос с помощью «Дія.Підпис» и отправляет копии.
Пользователи могут передавать:
  • паспорт или ID-карту;
  • справку о доходах;
  • загранпаспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • виды на жительство;
  • справку ВПЛ;
  • актовые записи (о рождении, браке, разводе, смене имени);
  • пенсионное удостоверение;
  • документы об образовании;
  • студенческий билет;
  • удостоверение ветерана;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт.
В приложении планируется расширить список доступных документов. В частности, ожидается добавление справок ОК-5 и ОК-7, что должно расширить возможности использования сервиса для бизнеса.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что небанковские финансовые учреждения уже могут подключаться к сервисам приложения «Дія» для идентификации и верификации клиентов во время кредитования. Для подключения к сервисам компания должна быть лицензирована, пройти проверку, заполнить анкетные данные и пройти авторизацию.
