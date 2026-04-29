70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію» Сегодня 07:43 — Финтех и Карты

В приложении планируется расширить список доступных документов

Большинство клиентов украинских банков отказываются от бумажных документов при открытии счетов и выбирают цифровую верификацию через приложение «Дія».

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков со ссылкой на результаты опроса интегрировавших сервис банков.

По данным исследования, около 70% клиентов банков-партнеров выбирают «Дію» при открытии счета.

«По результатам опроса 24 банков-партнеров, которые интегрировали Дію — бумажные ксерокопии и ручной ввод данных окончательно в прошлом. Рекорд скорости онбординга клиента сейчас составляет всего 93 секунды», — отметил Борняков.

Среди основных причин перехода банков и клиентов на цифровые инструменты:

минимизация человеческого фактора и ошибок при вводе данных;

снижение операционных расходов и времени на проверку документов;

рост конверсии благодаря упрощению процедуры регистрации.

Банки с самыми высокими показателями

Как сообщила пресс-служба «Дії», самая высокая доля использования «Дії» для верификации клиентов зафиксирована в следующих банках:

Радобанк, МТБ Банк, Бизнесбанк — 100%;

Банк Власний Рахунок — 90%;

Асвио Банк — 86%;

ПУМБ — 80%.

В частности, в monobank открытие счета может занять только 93 секунды благодаря интеграции с «Дія».

Как работает цифровая верификация

Ключевым инструментом является функция мультишеринга документов, позволяющая передавать сразу несколько цифровых документов в пределах одного запроса.

Процесс выглядит так:

Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе банка. Выбор необходимых документов. Подтверждает запрос с помощью «Дія.Підпис» и отправляет копии.

Пользователи могут передавать:

паспорт или ID-карту;

справку о доходах;

загранпаспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

виды на жительство;

справку ВПЛ;

актовые записи (о рождении, браке, разводе, смене имени);

пенсионное удостоверение;

документы об образовании;

студенческий билет;

удостоверение ветерана;

водительское удостоверение;

техпаспорт.

В приложении планируется расширить список доступных документов. В частности, ожидается добавление справок ОК-5 и ОК-7, что должно расширить возможности использования сервиса для бизнеса.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что небанковские финансовые учреждения уже могут подключаться к сервисам приложения «Дія» для идентификации и верификации клиентов во время кредитования. Для подключения к сервисам компания должна быть лицензирована, пройти проверку, заполнить анкетные данные и пройти авторизацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.