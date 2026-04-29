70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
Большинство клиентов украинских банков отказываются от бумажных документов при открытии счетов и выбирают цифровую верификацию через приложение «Дія».
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков со ссылкой на результаты опроса интегрировавших сервис банков.
По данным исследования, около 70% клиентов банков-партнеров выбирают «Дію» при открытии счета.
«По результатам опроса 24 банков-партнеров, которые интегрировали Дію — бумажные ксерокопии и ручной ввод данных окончательно в прошлом. Рекорд скорости онбординга клиента сейчас составляет всего 93 секунды», — отметил Борняков.
Среди основных причин перехода банков и клиентов на цифровые инструменты:
- минимизация человеческого фактора и ошибок при вводе данных;
- снижение операционных расходов и времени на проверку документов;
- рост конверсии благодаря упрощению процедуры регистрации.
Банки с самыми высокими показателями
Как сообщила пресс-служба «Дії», самая высокая доля использования «Дії» для верификации клиентов зафиксирована в следующих банках:
- Радобанк, МТБ Банк, Бизнесбанк — 100%;
- Банк Власний Рахунок — 90%;
- Асвио Банк — 86%;
- ПУМБ — 80%.
В частности, в monobank открытие счета может занять только 93 секунды благодаря интеграции с «Дія».
Как работает цифровая верификация
Ключевым инструментом является функция мультишеринга документов, позволяющая передавать сразу несколько цифровых документов в пределах одного запроса.
Процесс выглядит так:
- Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе банка.
- Выбор необходимых документов.
- Подтверждает запрос с помощью «Дія.Підпис» и отправляет копии.
Пользователи могут передавать:
- паспорт или ID-карту;
- справку о доходах;
- загранпаспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- виды на жительство;
- справку ВПЛ;
- актовые записи (о рождении, браке, разводе, смене имени);
- пенсионное удостоверение;
- документы об образовании;
- студенческий билет;
- удостоверение ветерана;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт.
В приложении планируется расширить список доступных документов. В частности, ожидается добавление справок ОК-5 и ОК-7, что должно расширить возможности использования сервиса для бизнеса.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что небанковские финансовые учреждения уже могут подключаться к сервисам приложения «Дія» для идентификации и верификации клиентов во время кредитования. Для подключения к сервисам компания должна быть лицензирована, пройти проверку, заполнить анкетные данные и пройти авторизацию.
