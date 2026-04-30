Кабмин продлил кешбэк на горючее, но изменил условия программы Сегодня 10:03 — Личные финансы

В зависимости от типа горючего экономия составляет ориентировочно от 2 до 13 грн на литре

Кабинет Министров продлил действие программы кешбэка на горючее до 31 мая 2026 года. Максимальный размер компенсации составит до 500 грн вместо 1000 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Мы видим, что программа работает: миллионы украинцев уже получают кешбэк и направляют его, прежде всего, на оплату коммунальных услуг и другие ежедневные расходы. Это прямая поддержка для домохозяйств в период высоких цен на горючее и в то же время вклад в стабильность внутренней экономики», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

От старта программы 20 марта более 2 млн украинцев уже получили кешбэк на горючее Программа ориентирована, прежде всего, на владельцев автомобилей массового сегмента, для которых расходы на топливо являются существенной частью семейного бюджета. 91% пользователей — владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

Размер компенсации

«С 1 мая максимальная сумма компенсации будет составлять до 500 грн в месяц на одного пользователя. Такой уровень соответствует фактическим начислениям большинства участников и позволяет сохранить поддержку максимального количества людей, обеспечивая адресность программы», — говорится в сообщении.

В зависимости от типа горючего экономия составляет ориентировочно от 2 до 13 грн на литре:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

К программе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций. Полный список заправочных станций можно найти на портале Национальный кешбэк.

О программе Национальный кешбэк

Кешбэк на горючее реализуется в рамках государственной программы «Национальный кешбэк», которая уже объединяет более 4,8 млн. активных пользователей. В рамках обновления условий реализации программы предусмотрено дальнейшее ее функционирование.

«Национальный кешбэк» предусматривает компенсацию:

15% - на большинство непродовольственных товаров и отдельные продовольственные категории;

5% - на продукты питания, аптечные товары и товары для сада и огорода.

Кешбэк начисляется исключительно за безналичную оплату.

Вырученные средства можно использовать для оплаты коммунальных или почтовых услуг, приобретения лекарств, книг и товаров украинского производства, а также на благотворительность, в частности, на поддержку Сил обороны.

Как присоединиться к программе:

Открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров. Выбрать карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. Установить или обновить приложение «Дія» и в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк».

