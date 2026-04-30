0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Средняя зарплата в Украине превысила 30 тысяч гривен

Личные финансы
34
Самые низкие зарплаты в сфере образования
Самые низкие зарплаты в сфере образования
Средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Региональное распределение зарплат

Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 гривна и Киевской области — 29 997 гривен.
Самые низкие показатели были зафиксированы в Кировоградской области — 21 375 гривен, а также в Черновицкой области — 21 453 гривны.
Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве
Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве, Данные: Госстат

Зарплаты по видам деятельности

Самый высокий уровень оплаты труда наблюдается в сфере информации и телекоммуникаций — 85 673 гривны.
Самые низкие зарплаты в сфере образования, где средний показатель составляет 19 394 гривны.

Задолженность по выплате зарплат

По состоянию на 1 апреля 2026 года, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,6 млрд гривен.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Госстат писал, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 грн. По состоянию на 1 марта 2026 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,5 млн грн.
Также мы рассказывали, что размер заработной платы — личная информация работника, и он сам решает, раскрывать ли ее. У работодателя нет законных оснований запрещать обсуждение собственной зарплаты или применять санкции за такие действия.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаГосстатСредняя зарплата
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems