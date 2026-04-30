Средняя зарплата в Украине превысила 30 тысяч гривен

Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 гривна и Киевской области — 29 997 гривен.
Самые низкие показатели были зафиксированы в Кировоградской области — 21 375 гривен, а также в Черновицкой области — 21 453 гривны.
Зарплаты по видам деятельности
Самый высокий уровень оплаты труда наблюдается в сфере информации и телекоммуникаций — 85 673 гривны.
Самые низкие зарплаты в сфере образования, где средний показатель составляет 19 394 гривны.
Задолженность по выплате зарплат
По состоянию на 1 апреля 2026 года, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,6 млрд гривен.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Госстат писал, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 грн. По состоянию на 1 марта 2026 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,5 млн грн.
Также мы рассказывали, что размер заработной платы — личная информация работника, и он сам решает, раскрывать ли ее. У работодателя нет законных оснований запрещать обсуждение собственной зарплаты или применять санкции за такие действия.