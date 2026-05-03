Дебетовая, кредитная или овердрафт: какую платежную карту выбрать и в чем разница между ними Сегодня 12:08 — Финтех и Карты

Платежные карты — среди самых удобных инструментов для ежедневных финансовых операций. Благодаря им можно быстро рассчитываться в магазинах и онлайн, а также управлять своими деньгами. В то же время разные виды карт имеют свои особенности, которые следует учитывать при выборе.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Какие бывают платежные карты

Существуют различные виды платежных карт: дебетовая, дебетовая с овердрафтом и кредитная карта

Дебетовая карта

Позволяет использовать только собственные средства, находящиеся на счете. Такая карта подойдет для ежедневных расходов и контроля бюджета.

Кредитная карта

Позволяет пользоваться кредитными средствами банка в пределах установленного лимита. Кредитный лимит часто выше овердрафта.

Обычно такие карты имеют льготный период, за который можно не платить проценты. Однако после его завершения обязательно необходимо уплатить проценты.

Кредитная карта часто используется для крупных покупок и долгосрочного кредитования.

Карты с овердрафтом

На такой карте хранятся ваши средства, но при необходимости можно потратить больше, чем есть на счете, то есть выйти в минус.

В то же время лимит овердрафта обычно меньше, чем у кредитной карты, а проценты начисляются только в случае несвоевременного возврата средств в течение льготного периода.

Специалисты отмечают, что карты с овердрафтом идеально подходят для ежедневных расходов.

