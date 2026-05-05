Почему украинцам за границей могут заблокировать счет

Главная задача финансового мониторинга - не допустить отмывание доходов
Финансовый мониторинг в Украине и странах ЕС осуществляется по-разному на этапах открытия счета и последующего обслуживания.
Главная задача финансового мониторинга — не допустить отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование незаконной деятельности и уклонение от уплаты налогов. Кроме того, финмон призван выявлять подозрительные финансовые операции, угрожающие финансовой безопасности государства и рынка.
В Европейском Союзе, как и в Украине, банки не обязаны раскрывать клиентам внутренние модели оценки рисков. Конкретные процедуры проверки и список документов определяются внутренними политиками банков.

Проверки на этапе открытия счета

В Украине открытие счета для физических лиц и ФЛП в большинстве случаев упрощено: первичная проверка ограничивается базовыми данными, а углубленный финансовый мониторинг часто начинается после начала активных операций.
В странах ЕС проверка обычно глубже уже на этапе открытия счета и может включать запросы относительно источников доходов, налогового резидентства и цели использования счета.

Триггеры мониторинга во время обслуживания

Наибольшее количество вопросов возникает в процессе использования счета. В Украине типичными поводами для проверки являются нетипично крупные переводы, регулярные P2P операции, транзакции с криптовалютами, а также движение средств между личными счетами и счетами ФЛП. В таких случаях финучреждения могут временно ограничить операции до предоставления подтверждающих документов.
В ЕС перечень подозрительных признаков похожий, однако механизмы реагирования отличаются. Европейские банки чаще используют автоматизированные системы, которые могут заблокировать доступ к счету без предварительного запроса. Такое решение часто окончательно и не сопровождается детальными разъяснениями.
Блокировка счетов

Блокирование доступа к средствам без объяснения причин — одна из наиболее распространенных жалоб украинцев. Клиенты отмечают, что даже после предоставления документов банки часто дают формальные ответы. В странах ЕС право банка прекращать обслуживание без раскрытия причин прямо предусмотрено законодательством.
В частности, в Польше закон о предотвращении отмывания средств (AML) позволяет банкам отказывать в сотрудничестве, если риски клиента невозможно оценить должным образом. В Германии закон Geldwäschegesetz (GwG) дает право разрывать деловые отношения в случае несоответствия требованиям контроля, а регулятор BaFin отмечает, что клиенты не имеют права требовать раскрытия внутренних критериев оценки. Аналогичные нормы действуют и в Чехии.

Продолжительное рассмотрение документов

Украинские потребители часто сетуют на продолжительность проверок, которая по закону может превышать 20 дней. В ЕС законодательство не устанавливает фиксированные сроки для AML-проверок. Решения принимаются в зависимости от сложности случая. Обычно проверка длится от 24 часов до нескольких дней, однако в отдельных кейсах блокировка может занять 10 дней и более.
Что касается перечня документов, то требования похожи. Банки в Польше, Германии и Чехии имеют право потребовать подтверждения экономического смысла операций и налоговых деклараций. Отказ предоставить эти данные почти всегда приводит к прекращению обслуживания.

Контроль операций между личными и бизнес-счетами

В Украине переводы между собственными счетами физического лица и ФЛП часто становятся триггером финмониторинга с требованием объяснить источники доходов и назначение платежей.
В странах ЕС предпринимательские счета также находятся под повышенным наблюдением. Разграничение бизнес- и частных финансов — стандартная практика в ​​Польше и Германии. Банки оценивают такие операции с точки зрения их соответствия профилю клиента и экономической целесообразности.

Актуализация данных

Несвоевременное обновление персональных данных в Украине все чаще приводит к блокированию счетов. В ЕС актуализация данных является обязательным условием обслуживания. Например, в Германии для клиентов с высоким уровнем риска данные обновляются как минимум раз в год, для других — раз в 3−5 лет.
Специфической проблемой Украины являются высокие комиссии (до 20−30%) при возврате средств после принудительного закрытия счета. В странах ЕС обычно нет специальных штрафов за возврат остатка, операция проводится по стандартным тарифам. Однако клиент может столкнуться с другой проблемой: из-за межбанковского обмена информацией в рамках AML-процедур открытие счета в другом учреждении после отказа предыдущего банка становится значительно сложнее.
