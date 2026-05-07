Как не остаться без денег в один клик — правила безопасных онлайн-платежей Сегодня 09:37 — Финтех и Карты Онлайн-шоппинг Онлайн-покупки стали популярным инструментом для мошенников. Можно по неосторожности потерять деньги всего за несколько секунд. Со ссылкой на Финкульт делимся советами, которые сделают ваши онлайн-платежи безопасными. Как не попасть на крючок мошенников 1. Не доверяйте «слишком выгодным» предложениям Если цена выглядит подозрительно низкой, это повод насторожиться. Мошенники часто играют на эмоциях и создают чувство срочности — «только сегодня» или «осталось 2 товара», чтобы заставить действовать без проверки. Большинство импульсивных покупок совершается именно под таким давлением. Поэтому перед оплатой следует сделать паузу и оценить, выглядит ли предложение реалистичным. 2. Проверяйте сайт перед оплатой Прежде чем вводить данные карты, обратите внимание на базовые вещи: есть ли защищенное соединение (https), правильно ли написан адрес сайта, есть ли контакты, политика конфиденциальности и отзывы. Дополнительная проверка через поиск отзывов о сайте занимает минимум времени, но часто позволяет быстро понять, стоит ли доверять продавцу. 3. Используйте отдельную карту для онлайн-платежей Лучше иметь отдельную или виртуальную карту специально для покупок в интернете. На ней следует держать только ту сумму, которую планируете потратить. Это значительно снижает риски: даже если данные карты попадут к посторонним, потери будут ограничены имеющимся балансом. 4. Включите уведомление обо всех операциях Push-сообщения или SMS о транзакциях позволяют отслеживать все списания в реальном времени. Если произойдет подозрительная операция, вы сразу увидите это и сможете быстро заблокировать карту или обратиться в банк. 5. Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA) Дополнительный уровень защиты в виде кода подтверждения значительно усложняет доступ к вашим средствам. Даже если мошенники узнают пароль, без второго этапа подтверждения они не смогут завершить операцию. 6. Не храните данные карты в открытом доступе Сохранение данных карты в обозревателе, заметках или сторонних устройствах может привести к утечке информации. Лучше использовать проверенные платежные сервисы или цифровые кошельки, которые имеют дополнительные механизмы защиты и не раскрывают реквизиты карты во время каждой операции. Мини-тест Перед оплатой специалисты советуют провести мини-тест по сайту и дать ответы на вопросы: Я доверяю этому сайту? Я не тороплюсь? Я проверил детали? Если хотя бы один пункт вызывает сомнение, от транзакции лучше отказаться.