Как не остаться без денег в один клик — правила безопасных онлайн-платежей Сегодня 09:37 — Финтех и Карты

Онлайн-шоппинг

Онлайн-покупки стали популярным инструментом для мошенников. Можно по неосторожности потерять деньги всего за несколько секунд. Со ссылкой на Финкульт делимся советами, которые сделают ваши онлайн-платежи безопасными.

Как не попасть на крючок мошенников

1. Не доверяйте «слишком выгодным» предложениям

Если цена выглядит подозрительно низкой, это повод насторожиться. Мошенники часто играют на эмоциях и создают чувство срочности — «только сегодня» или «осталось 2 товара», чтобы заставить действовать без проверки.

Большинство импульсивных покупок совершается именно под таким давлением. Поэтому перед оплатой следует сделать паузу и оценить, выглядит ли предложение реалистичным.

2. Проверяйте сайт перед оплатой

Прежде чем вводить данные карты, обратите внимание на базовые вещи: есть ли защищенное соединение (https), правильно ли написан адрес сайта, есть ли контакты, политика конфиденциальности и отзывы.

Дополнительная проверка через поиск отзывов о сайте занимает минимум времени, но часто позволяет быстро понять, стоит ли доверять продавцу.

3. Используйте отдельную карту для онлайн-платежей

Лучше иметь отдельную или виртуальную карту специально для покупок в интернете. На ней следует держать только ту сумму, которую планируете потратить.

Это значительно снижает риски: даже если данные карты попадут к посторонним, потери будут ограничены имеющимся балансом.

4. Включите уведомление обо всех операциях

Push-сообщения или SMS о транзакциях позволяют отслеживать все списания в реальном времени.

Если произойдет подозрительная операция, вы сразу увидите это и сможете быстро заблокировать карту или обратиться в банк.

5. Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA)

Дополнительный уровень защиты в виде кода подтверждения значительно усложняет доступ к вашим средствам.

Даже если мошенники узнают пароль, без второго этапа подтверждения они не смогут завершить операцию.

6. Не храните данные карты в открытом доступе

Сохранение данных карты в обозревателе, заметках или сторонних устройствах может привести к утечке информации.

Лучше использовать проверенные платежные сервисы или цифровые кошельки, которые имеют дополнительные механизмы защиты и не раскрывают реквизиты карты во время каждой операции.

Мини-тест

Перед оплатой специалисты советуют провести мини-тест по сайту и дать ответы на вопросы:



Я доверяю этому сайту?

Я не тороплюсь?

Я проверил детали?

Если хотя бы один пункт вызывает сомнение, от транзакции лучше отказаться.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.