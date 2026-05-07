Как не остаться без денег в один клик — правила безопасных онлайн-платежей

Онлайн-шоппинг
Онлайн-покупки стали популярным инструментом для мошенников. Можно по неосторожности потерять деньги всего за несколько секунд. Со ссылкой на Финкульт делимся советами, которые сделают ваши онлайн-платежи безопасными.

Как не попасть на крючок мошенников

1. Не доверяйте «слишком выгодным» предложениям
Если цена выглядит подозрительно низкой, это повод насторожиться. Мошенники часто играют на эмоциях и создают чувство срочности — «только сегодня» или «осталось 2 товара», чтобы заставить действовать без проверки.
Большинство импульсивных покупок совершается именно под таким давлением. Поэтому перед оплатой следует сделать паузу и оценить, выглядит ли предложение реалистичным.
2. Проверяйте сайт перед оплатой
Прежде чем вводить данные карты, обратите внимание на базовые вещи: есть ли защищенное соединение (https), правильно ли написан адрес сайта, есть ли контакты, политика конфиденциальности и отзывы.
Дополнительная проверка через поиск отзывов о сайте занимает минимум времени, но часто позволяет быстро понять, стоит ли доверять продавцу.
3. Используйте отдельную карту для онлайн-платежей
Лучше иметь отдельную или виртуальную карту специально для покупок в интернете. На ней следует держать только ту сумму, которую планируете потратить.
Это значительно снижает риски: даже если данные карты попадут к посторонним, потери будут ограничены имеющимся балансом.
4. Включите уведомление обо всех операциях
Push-сообщения или SMS о транзакциях позволяют отслеживать все списания в реальном времени.
Если произойдет подозрительная операция, вы сразу увидите это и сможете быстро заблокировать карту или обратиться в банк.
5. Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA)
Дополнительный уровень защиты в виде кода подтверждения значительно усложняет доступ к вашим средствам.
Даже если мошенники узнают пароль, без второго этапа подтверждения они не смогут завершить операцию.
6. Не храните данные карты в открытом доступе
Сохранение данных карты в обозревателе, заметках или сторонних устройствах может привести к утечке информации.
Лучше использовать проверенные платежные сервисы или цифровые кошельки, которые имеют дополнительные механизмы защиты и не раскрывают реквизиты карты во время каждой операции.

Мини-тест

Перед оплатой специалисты советуют провести мини-тест по сайту и дать ответы на вопросы:
  • Я доверяю этому сайту?
  • Я не тороплюсь?
  • Я проверил детали?
Если хотя бы один пункт вызывает сомнение, от транзакции лучше отказаться.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Финансовая безопасностьФинансовые лайфхаки
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
